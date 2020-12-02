ÖZET | Juventus - Dinamo Kiev maç sonucu: 3-0

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu maçında Juventus, Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev'i ağırladı. Milli oyuncumuz Merih Demiral mücadeleye ilk 11'de başladı. Maçın 19. dakikasında genç forvet Federico Chiesa Juve'yi 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 57'de Ronaldo farkı 2'ye, 66'da da Alvaro Morata 3'e çıkardı ve Juventus geçen hafta çıkmayı garantilediği grupta 4. galibiyetini alarak 12 puana ulaştı. Dinamo Kiev ise 1 puanda kaldı.

Stephanie Frappart tarihe geçti

Torino'da oynaan Juventus - Dinamo Kiev Jkarşılaşmasında görev yapan kadın hamen Stephanie Frappart, Şampiyonlar Ligi tarihinde düdükçalan ilk kadın hakem olarak tarihe geçti. . Frappart geçen sezon İstanbul'da Vodafone Park'ta oynanan Chelsea - Liverpool UEFA Süper Kupa'da da orta hakem olarak görev yapmıştı.

Juventus - Dinamo Kiev maçı ilk 11'leri:

Juventus: Szczesny, Bonucci, Sandro, de Ligt, Merih Demiral, McKennie, Bentancur, Chiesa, Ramsey, C. Ronaldo, Morata

Dinamo Kiev: Bushchan, Popov, Zabarnyi, Kedziora, Mykolenko, Sydorchuk, Shaparenko, Shepeliev, Rodrigues, Tysgankov, Verbic



