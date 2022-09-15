(ÖZET) Juventus-Benfica maç sonucu: 1-2

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda ilk maçta PSG'ye 2-1 kaybeden Juventus, Benfica karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkmıştı. İtalyan temsilcisinin planı tutmadı.

Mücadele golle başladı, 4'te Juve'nin yeni transferi Arkadiusz Milik ağları sarstı, Siyah-Beyazlılar adeta karşılaşmaya 1-0 önde başladı. İlk yarının sona doğru gelinirken, 43'te Joao Mario penaltı atışını gole çevirdi, ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci devrede de 55'te David Neres sahneye çıktı ve Portekiz temsilcisini 2-1 öne geçirdi. Bu dakikanın ardından karşılıklı pozisyonlar yakalansa da karşılaşmadan başka gol sesi çıkmadı.

İtalya Serie A'ya istediği gibi başlayamayan, Devler Ligi'nde de sıfır çeken Juventus'ta teknik direktör Massimiliano Allegri'nin koltuğu iyice sallanmaya başladı. Benfica ise puanını 6 yaptı, PSG ile zirveye ortak oldu.