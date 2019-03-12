(ÖZET) Juventus - Atletico Madrid maç sonucu: 3-0

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus, İspanya'da 2-1 mağlup olduğu Atletico Madrid'i Allianz Stadı'nda ağırladı. Karşılaşmaya damga vuran isim ise Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo oldu.

İlk maçın ardından "İyi bir takımız ve kendimize inanıyoruz. Geri dönüşe hazır olun" açıklamasını yapan Cristiano Ronaldo, rövanş maçında adeta takımını sırtladı ve çeyrek finali getiren isim oldu.

Portekizli süperstar, biri penaltıdan olmak üzere 27, 49 ve 86'da attığı gollerle hat-trick yaptı ve Atletico'yu yıktı. Atletico ağlarına 3 gol bırakan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren attığı gol sayısını 124'e çıkardı. Konuk ekip Atletico Madrid ise maçı isabetli şut ve korner atamadan tamamladı.

Ronaldo önderliğinde büyük bir zafere imza atan Juve, Manchester United, Porto ve Manchester City'nin ardından çeyrek finale yükselen dördüncü takım oldu.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Cristiano Ronaldo'dan Diego Simeone'ye olay gönderme