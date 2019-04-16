(ÖZET) Juventus - Ajax maç sonucu: 1-2

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax fırtınası esmeye devam ediyor. Son 16 turunda Real Madrid'i kupanın dışına iterek tüm dünyanı şaşırtan Ajax, başarısının tesadüf olmadığını Juventus karşısında gösterdi.

Çeyrek final ilk maçında yıldızlar topluluğu Juventus ile evinde 1-1 berabere kalan Hollanda ekibi, rövanş maçında sahadan 2-1 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı. Genç yıldızlarıyla harikalar yaratan Ajax, Şampiyonlar Ligi tarihinde üç ön eleme turunu geçtiği sezonda yarı finale kalan ilk takım oldu.

Hollanda ekibinin rakibi, Manchester City - Tottenham maçının ardından belli olacak.

Cristiano Ronaldo'lu Juventus'u eleyen Ajax, 1996/1997 sezonundan beri ilk kez yarı finale yükseldi. Juventus'un tek sayısı 28. dakikada Cristiano Ronaldo'dan gelirken, Ajax'ın gollerini 34. dakikada van de Beek ve 67. dakikada De Light attı.

Turu getiren Ajax'ın 19 yaşındaki kaptanı Matthijs de Ligt, Şampiyonlar Ligi tarihinin en genç gol atan Hollandalı defans oyuncusu oldu. De Ligt aynı zamanda 1996'da Panathinaikos'a gol atan Nordin Wooter'dan sonra eleme maçlarında gol atan en genç Hollandalı oyuncu oldu.

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için yıllardır transferde büyük paralar harcayan ve son olarak kadrosuna Cristiano Ronaldo’yu katan Juventus ise yine hüsrana uğradı. Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo 9 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali göremedi.