ÖZET | Japonya - Kosta Rika maç sonucu: 0-1

Dünya Kupası E Grubu'nda ilk maçta Almanya'yı 2-1 mağlup eden Japonya ilk maçta İspanya'ya 7-0 yenilen Kosta Rika ile karşılaştı. Mücadelenin büyük bölümü pozisyonsuz geçerken Kosta Rika maçı son bölümde bulduğu golle 1-0 kazanmayı başardı.

Kosta Rika'nın golünü 81. dakikada Keysher Fuller kaydetti. Kosta Rika'nın 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk isabetli şutu gol oldu.

Kosta Rika son maçta Almanya ile karşılaşacak. Japonya ise İspanya ile kozlarını paylaşacak.

Grubun diğer maçında ise bu akşam saat 22.00'de İspanya ile Almanya karşılaşacak.

(Maçtan dakikalar)

22. dakika | İki takımda mücadeleye temkinli başlıyor. Oyun sık sık faul atışları nedeniyle duruyor. Bu bölüm golsüz eşiklikle geçiliyor.

25. dakika | İlk maçta İspanya'ya 7-0 yenilen ve bu maçta şut çekemeyen Kosta Rica 25 dakikası geride kalan Japonya maçında da henüz şut şansı bulamadı.

35. dakika | Kosta Rika'nın Dünya Kupası'ndaki ilk şutu Joel Campbell'dan geldi. Ancak kaleyi bulmuyor.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

45. dakika | Japonya'da Daichi Kamada, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Al Rayyan şehrinde skor değişmedi.

48. dakika | Japonya etkili geliyor. Ceza sahası içine yapılan ortada Asano vuruşu yaptı ancak sonuç çıkmıyor.

57. dakika | Yuki Soma sert vuruş yaptı ancak top dışarıya gitti.

63. dakika | Frikikten gole yaklaştı Japonya. Yuki Soma vuruşu yaptı ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.

GOOOOL | 81. dakikada Kosta Rika 1-0 öne geçti. Keysher Fuller ceza sahasına girerken harika bir vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Kosta Rikalı oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşıyor. Kosta Rika'nın 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk isabetli şutu gol oldu.

88. dakika | Kamada ceza sahası içinde sert vurdu. Navas kortrol etmeye çalıştı. Karambol yaşandı. Navas ikinci hamlede topun kontrolünü sağladı.





Japonya - Kosta Rika 11'ler

Japonya: Gonda, Yamane, Yoshida, Itakura, Nagatomo, Endo, Morita, Doan, Kamada, Soma, Ueda

Kosta Rika: Navas, Watson, Duarte, Calvo, Oviedo, Fuller, Borges, Tejda, Torres, Contreras, Campbell



