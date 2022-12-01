2022 Dünya Kupası E Grubu'nda son maçlar büyük heyecana sahne oldu. Japonya, ilk yarısını geride kapattığı maçta İspanya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Grupta ilk maçında da Japonya, Almanya'ya karşı geriden gelip kazanmayı başarmıştı.

İspanya, 11. dakikada Alvaro Morata'nın attığı golle öne geçerken Japonya; ikinci yarının başında 48. dakikada Ritsu Doan ve 51. dakikada Ao Tanaka'nın attığı gollerle rakibini devirdi.

Japonya, bu galibiyet sonucunda E Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükselirken İspanya ise 4 puan ve Almanya'ya karşı averaj üstünlüğüyle grubu ikinci sırada tamamlayıp üst tura yükseldi. Japonya'nın son 16 turundaki rakibi Hırvatistan olurken İspanya ise Fas ile eşleşti.

Maçtan dakikalar

Morata sahnede!

GOL | 11. dakikada İspanya'da sağ kanattan Cesar Azpilicueta'nın ortasına altı pasta Alvaro Morata'nın yaptığı kafa vuruşu, İspanya'yı öne geçirdi: 0-1.

36. dakikada Junya Ito'dan topu alan Daichi Kamada'nın şutu, Pau Torres'ten döndü.

42. dakikada İspanya'da Sergio Busquets'in pasında ceza sahası içine giren Dani Olmo'nun kaleyi karşıdan gören pozisyonda yaptığı vuruş, savunmadan döndü.

45+1. dakikada İspanya'da Cesar Azpilicueta'nın pasında topla buluşan Nico Williams'ın sağ çizgiden yaptığı vuruş Yuto Nagatomo'ya çarparak kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını İspanya, Japonya karşısında 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı golle başladı!

GOL | 48. dakikada Alejandro Balde'ye baskı sonucunda topu kazanan Japonya'da ikinci yarıda oyuna dahil olan Ritsu Doan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı sert vuruş, ağlara gitti: 1-1.

Japonya öne geçti!

51. dakikada Japonya'da Kaoru Mitoma'nın içeri çevirdiği topa dokunan Ao Tanaka, topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinde Mitoma'nın dokunduğu topun çizgiyi geçip geçmediği kontrol edildi ve gol geçerli oldu: 2-1.

İspanya fırsatı kaçırdı!

90. dakikada ceza sahası içinde duvar pası sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Dani Olmo'nun vuruşunu kaleci Shuichi Gonda çıkardı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Japonya, geriden gelerek İspanya'yı 2-1 mağlup etti.

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İki takımın maça başladıkları ilk 11'ler

Japonya: Shuichi Gonda, Kou Itakura, Maya Yoshida, Shogo Taniguchi, Junya Ito, Yuto Nagatomo, Hidemasa Morita, Ao Tanaka, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Daizen Maeda

Yedekler: Eiji Kawashima, Daniel Schmidt, Miki Yamane, Wataru Endo, Gaku Shibasaki, Ritsu Doan, Kaoru Mitoma, Takumi Minamino, Takehiro Tomiyasu, Takuma Asano, Hiroki Sakai, Shuto Machino, Ayase Ueda, Yuki Soma, Hiroki Ito

İspanya: Unai Simon, Cesar Azpilicueta, Rodri, Pau Torres, Alejandro Balde, Sergio Busquets, Gavi, Pedri, Nico Williams, Dani Olmo, Alvaro Morata

Yedekler: Robert Sanchez, David Raya, Eric Garcia, Marcos Llorente, Koke, Marco Asensio, Ferran Torres, Hugo Guillamon, Yeremy Pino, Jordi Alba, Carlos Soler, Dani Carvajal, Pablo Sarabia, Aymeric Laporte, Ansu Fati

Bilmeniz gereken her şey: Japonya - İspanya