(ÖZET İZLE) Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maç sonucu: 1-3
Trabzonspor erteleme maçında Yeni Malatyaspor’un konuğu oldu. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Trabzonspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve hem liderliğe yükseldi hem de şampiyonluk yarışı verdiği Başakşehir ile pazar günü oynayacağı maç öncesi moral depoladı. Fırtına'ya galibiyeti getiren goller; Filip Novak, Jose Sosa ve Anthony Nwakaeme'den geldi. Malatyaspor'un tek sayısını ise Umut Bulut kaydetti.
Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Şampiyonluğa giden yolda Malatyaspor engelini 3-1'le aşan Trabzonspor, pazar günü oynayacağı Başakşehir maçı öncesi moral depoladı.
52 puana yükselen Fırtına, Başakşehir'den liderlik koltuğunu da devraldı. Hüseyin Çimşir'in ekibine hayati 3 puanı getiren goller; 10'da Novak, 30'da Sosa ve 55'te Nwakaeme'den geldi.
Malatyaspor'un tek sayısı ise 44'te Umut Bulut'tan geldi. Üst üste 9. maçından da 3 puan çıkaramayan Malatyaspor ise 25 puanla 13. sırada kaldı.