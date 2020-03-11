(ÖZET İZLE) Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maç sonucu: 1-3

Trabzonspor erteleme maçında Yeni Malatyaspor’un konuğu oldu. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Trabzonspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve hem liderliğe yükseldi hem de şampiyonluk yarışı verdiği Başakşehir ile pazar günü oynayacağı maç öncesi moral depoladı. Fırtına'ya galibiyeti getiren goller; Filip Novak, Jose Sosa ve Anthony Nwakaeme'den geldi. Malatyaspor'un tek sayısını ise Umut Bulut kaydetti.

11 Mart 2020, Çarşamba 19:11 Son Güncelleme:
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(ÖZET İZLE) Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maç sonucu: 1-3

Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Şampiyonluğa giden yolda Malatyaspor engelini 3-1'le aşan Trabzonspor, pazar günü oynayacağı Başakşehir maçı öncesi moral depoladı.

52 puana yükselen Fırtına, Başakşehir'den liderlik koltuğunu da devraldı. Hüseyin Çimşir'in ekibine hayati 3 puanı getiren goller; 10'da Novak, 30'da Sosa ve 55'te Nwakaeme'den geldi.

Malatyaspor'un tek sayısı ise 44'te Umut Bulut'tan geldi. Üst üste 9. maçından da 3 puan çıkaramayan Malatyaspor ise 25 puanla 13. sırada kaldı.

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