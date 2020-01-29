(ÖZET İZLE) West Ham United - Liverpool maç sonucu: 0-2

İngiltere Premier Lig 18. hafta erteleme maçında Liverpool, West Ham United'a konuk oldu. Londra Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmada, tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşayan lider Liverpool, 3 puana uzanan taraf oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Liverpool, 35. dakikada Muhammed Salah’ın penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda da atak oyununu devam ettiren Liverpool 52. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain’ın attığı golle maçı 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından Jürgen Klopp'un öğrencileri, yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı.

Ligde üst üste 14. galibiyetini alarak puanını 70’e yükselten Liverpool, en yakın rakibi Manchester City ile arasındaki puan farkını 19’a çıkarırken, West Ham United ise 23 puanda kaldı.