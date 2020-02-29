(ÖZET İZLE) Watford - Liverpool maç sonucu: 3-0

Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool'un kalesi düştü. Jürgen Klopp yönetiminde harikalar yaratan ve liderlik koltuğunda yer alan Liverpool, küme düşme hattındaki Watford'a konuk oldu.

Vicarage Road'ın ev sahipliği yaptığı mücadelede tarihi bir skor çıktı. Rakiplerini adeta sahadan silen ve ezici bir üstünlükle skora giden Merseyside ekibi, Watford'a diş geçiremedi. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısında Liverpool kâbus gördü. 54. ve 60. dakikalarda sahneye çıkan Ismaila Sarr ile 2 farklı öne geçen ev sahibi, 72'de Troy Deeney'in ayağından bulduğu gollerle dev rakibini sahadan sildi.

Liverpool, Premier Lig’de 44 maç sonra mağlubiyet yüzü gördü.

Son mağlubiyetini 3 Ocak 2019 tarihinde Manchester City'ye karşı alan Jürgen Klopp'un takımının 422 günlük, 44 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Bu şok mağlubiyetin ardından Liverpool, Arsenal'ın 49 maçlık yenilmezlik serisini kıramayarak namağlup şampiyon olma fırsatını kaçırdı.