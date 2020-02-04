(ÖZET İZLE) Trabzonspor - Erzurumspor maç sonucu: 5-0

Süper Lig’de Fenerbahçe’yi yenerek şampiyonluk yolunda ciddi bir adım atan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda sahne aldı. Fırtına, kupada son olarak iki maçta da Beşiktaş’ı 3-2 yenen TFF 1. Lig ekibi B.B Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

Önceki turda Denizlispor’u penaltı atışları sonucunda geçmeyi başaran Karadeniz temsilcisi, Erzurum karşısında rahat bir skor almanın hesaplarını yapıyordu. Bu doğrultuda Hüseyin Çimşir kritik karşılaşmada ideal 11’i ile çıktı.

Maça muhteşem başlayan Trabzonspor'da skor perdesini açan isim 17'de Alexander Sörloth oldu. Yeni transfer Guilherme'nin kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Norveçli golcü, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. Golün ardından ataklarını sıklaştıran Fırtına, 26'da Yusuf Acer'in kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Ndiaye'nin pasında topu 43'te ağlara bırakan Anthony Nwakaeme ise ilk devrenin skorunu belirledi.

İkinci yarıya da iştahlı başlayan Hüseyin Çimşir'in öğrencileri 61'de 4. golü buldu. Merthan Açıl'ın kendi kalesine attığı golle skoru 4-0 getiren Trabzonspor'da skor perdesini kapatan isim 66'da Sörloth oldu.

Kendisinin 2. takımının ise 5. golünü kaydeden Norveç'li gol makinası Alexander Sörloth, sonucu belirledi.

Sahadan 5-0 galip ayrılan Trabzonspor, 13 Şubat Perşembe günü oynanacak rövanş maçı öncesi yarı finalin kapısını sonuna kadar araladı.

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen xxx, Volkan Ahmet Narinç xxx, Candaş Elbil xxx

TRABZONSPOR: Erce xxx - Kamil Ahmet xxx, Hosseini xxx, Campi xxx, Novak xxx, Abdulkadir xxx, Ndiaye xxx, Sturridge xx (Dk. 60 Doğan xx), Guilherme xxx (Dk. 78 Bilal x), Nwakaeme xxxx, Sörloth xxxx (Dk. 67 Ekuban xx)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Kayacan x - Cenk Ahmet x, Aykut x, Merthan x (Dk. 78 Ba x), Yusuf x (Dk. 46 Sissoko xx), İbrahim x (Dk. 46 Pote xx), Hasan Batuhan x, Emrah x, Obertan x, Hasan x, Muhammed x

OLLER: Dk.16 - Dk. 66 Sörloth, Dk. 26 Yusuf Acer (KK), Dk. 43 Nwakaeme, Dk. 60 Merthan (KK) (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: İbrahim, Muhammed (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)