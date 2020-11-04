(ÖZET İZLE) Real Madrid - Inter maç sonucu: 3-2

Avrupa'nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde üçünçü hafta heyecanı son sürat devam ediyor. Gecenin sonucu en çok merakla beklenen mücadelesi, B Grubu'nda oynandı. Shakhtar Donetsk'e kaybeden, Borussia Mönchengladbach karşısında 1 puanı son saniyede kurtaran Real Madrid, Inter'i konuk etti. Real'de Odegaard, Carvajal, Odriozola, Mariona ve Nacho sakatlığı, Eder Militao ise koronavirüse yakalanması nedeniyle dev maçı kaçırdı. Inter'de ise Vecino, Sensi, Alexis Sanchez, Skriniar ve Romelu Lukaku forma giyemedi.﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Clement Turpin'in düdük çaldığı dev maça iyi başlayan Real Madrid, Karim Benzema'nın 25. dakikada attığı golle öne geçti, 33. dakikada Sergio Ramos'un sayısıyla farkı 2'ye çıkardı.

Sergio Ramos, Real Madrid formasıyla 100. golünü, Inter’e karşı attı.

Art arda kalesinde 2 gol gören Inter, hemen toparlandı ve 35. dakikada Lautaro Martinez'in ayağından bulduğu golle farkı 1'e indirdi. İlk 45 dakika Real'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, ikinci yarıda heyecan fırtınası yaşandı. Rakip kaleyi sürekli yoklayan Conte'nin ekibi, 68. dakikada Ivan Perisic'in golüyle eşitliği yakaladı.

Beraberliğin ardından iki takım da bir çok net pozisyonu cömertçe harcarken, skoru belirleyen gol Rodrygo'dan geldi. Brezilyalı futbolcu, 80. dakikada ağları sarsmayı başardı ve 90 dakika Real Madrid'in 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Real Madrid'e hayatî 3 puanı, 80. dakikada Rodrygo getirdi.

Grupta oynanan diğer maçta Shakhtar Donetsk'e konuk olan Borussia Mönchengladbach, deplasmanda şov yaptı, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

B Grubu'nda ilk galibiyetini alan Real Madrid, 4 puanla 2. sıraya yerleşti. 2 puanlı Inter ise son sırada kaldı.

3. maçların ardından B Grubu'nda puan durumu şu şekilde oluştu:

1- Borussia Mönchengladbach / 5 puan

2- Real Madrid / 4 puan

3- Shakhtar Donetsk / 4 puan

4- Inter / 2 puan