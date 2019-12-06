(ÖZET İZLE) Fenerbahçe - Gençlerbirliği maç sonucu: 5 - 2

Süper Lig'de 14. haftanın perdesi Kadıköy'de açıldı. Açılış maçında Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe, taraftarı önünde muhteşem bir oyun ortaya koydu ve Başkent ekibini 5-2 mağlup etti.

Üst üste çıktığı 2 deplasmanda 4 puan kaybeden Fenerbahçe, gelecek hafta oynanacak Sivasspor maçı öncesi moral depoladı.

Kanarya'ya galibiyeti getiren goller, Vedat Muriç (2), Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu ve Max Kruse'den geldi. Gençlerbirliği'nin gollerini ise Sio ve Stancu kaydetti. Fenerbahçe bu galibiyetin ardından puanını 25'e çıkardı ve maç fazlasıya lider Sivasspor'la arasındaki puan farkını 2'ye çıkardı. Başkent ekibi ise 14 puanla 13. sırada kaldı.

Kadıköy’de 3. kez 5 gollü galibiyet

Fenerbahçe, Kadıköy’de bu sezon 3. kez 5 gol atarak maç kazandı. Süper Lig’de 6. iç saha maçına çıkan sarı-lacivertliler, Gaziantep Futbol Kulübü (5-0) ve İttifak Holding Konyaspor’dan (5-1) sonra Gençlerbirliği’ni de 5 golle yendi.

Max Kruse siftah yaptı

Fenerbahçe’nin Alman futbolcusu Max Kruse, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. Sarı-lacivertli formayla Süper Lig’de 9. maçında ilk golünü kaydeden Kruse, son olarak Almanya Birinci Futbol Ligi’nde 27 Nisan’da Fortuna Düsseldorf karşısında gol sevinci yaşamıştı.

Muriç, gol sayısını 9’a çıkardı

Fenerbahçe’nin Kosovalı santrforu Vedat Muriç, Gençlerbirliği karşısında attığı iki golle galibiyette başrol oynadı. Bu sezon Süper Lig’de 13. maçında 9. golünü atan Muric, toplamda ise 10 gole ulaştı.

Ferdi Kadıoğlu’ndan şık gol

Fenerbahçe’nin 20 yaşındaki genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Gençlerbirliği karşısında şık bir gole imza attı. Maça 46. dakikada dahil olan Ferdi, 75. dakikada ceza sahası dışından çektiği sert şutla güzel bir gole imza atarak taraftarın alkışını aldı.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig’de ikinci, toplamda da üçüncü golünü atan Ferdi, golden sonra büyük bir sevinç yaşadı. Taraftarlar da maçın bitiminde Ferdi’yi tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu. Öte yandan Fenerbahçe’nin Brezilyalı orta sahası Gustavo, Süper Lig’deki ikinci golünü kaydetti.

Serdar Aziz devam edemedi

Fenerbahçe’nin stoperi Serdar Aziz, kasığındaki ağrı nedeniyle ikinci yarıya çıkmadı. Teknik direktör Ersun Yanal, kasığında ağrı hisseden Serdar’ı riske etmedi ve ikinci yarının başında oyunda aldı. Serdar’ın yerine oyuna Ferdi Kadıoğlu dahil olurken, Luis Gustavo stopere geçti.

Gençlerbirliği, Hamzaoğlu’yla ilk kez kaybetti

Gençlerbirliği, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’yla ilk yenilgisini aldı. Bu maça kadar ligde Hamzaoğlu yönetiminde4 maçta ikişer galibiyet, beraberlik elde eden başkent temsilcisi, Fenerbahçe karşısında farklı mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Fenerbahçe, henüz 3. dakikada tehlikeli geldi. Vedat Muriç'in pasında ceza sahasında topla buluşan Garry Rodrigues, Ertaç'ı geçemedi. Tecrübeli kaleci iki hamlede topu tutmayı başardı.

GOL | Erdem'in yokluğunda sağ bek oynayan Candeias, savunma arkasına harika bir koşu yaptı. Başarılı oyuncu hiç zaman kaybeden topu Fenerbahçe, ceza sahasına gönderdi. Sol ayağıyla topu kontrol eden Sio, harika bir şut gönderdi. Altay Bayındır'ı geçen top ağlarla buluştu ve Gençlerbirliği 9. dakikada deplasmanda 1-0 öne geçti.

Maçın başından beri savunma arkasına koşular yapan Rodrigues, 10'da yine Ertaç'a takıldı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren yıldız oyuncunun şutu Ertaç'tan oyun alanına döndü.

Garry Rodrigues zoru başardı

15'de inanılmaz bir gol kaçtı. Max Kruse'nin pasında hareketlenen Isla, bekletmeden topu tehlikeli bölgeye doğru aktardı. Boş durumda bulunan Vedat Muriç, topu ağlara gönderemedi. Arka direğe seken top Garry Rodrigues'in önünde kaldı. Rodrigues'in vuruşu, direğin hemen yanından auta çıktı. Maça etkili başlayan Rodrigues, savunma arkasına iyi koşular yapmasına rağmen 3. önemli pozisyondan da yararlanamadı.

Fenerbahçe'nin hücumdaki etkili isimlerinden olan Rodrigues, ilk kez ceza sahasının dışından denedi. 29 yaşındaki oyuncunun sert şutu, direğin hemen üstünden auta çıktı.

Maçın ilk sarı kartı 20. dakikada Sio'ya çıktı. Hava topu mücadelesinde Hasan Ali Kaldırım'a sert müdahelede bulunan Sio, sarı kart gördü.

Sahne Vedat Muriç'in

GOL | 23'de Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Sadık Çiftpınar'ın uzun pasında Palomot'dan seken top Isla'nın önünde kaldı. Şilili yıldızın bekletmeden açtığı ortaya iyi yükselen Vedat Muriç, kafayla topu köşeye bıraktı. Ertaç'ın uzanamadığı top ağlarla buluştu.

Max Kruse'nin golü geçersiz sayıldı

Fenerbahçe, golün ardından ataklarını sıklaştırdı. Sol kanatta topla buluşan Garry Rodrigues, topu ceza sahasının içinde kendisini unutturan Max Kruse ile buluşturdu. Topu önüne alan Alman oyuncu, topu ağlarla buluşturdu fakat Ali Şansalan, yıldız oyuncunun topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle golü iptal etti.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan, hakeme olan itirazlarından dolayı 30. dakikada sarı kart gördü.

Gustavo'dan muhteşem gol

GOL | 32. dakikada Luiz Gustavo'dan muhteşem bir gol geldi. Max Kruse'den aldığı pasta kaleyi gören Gustavo, Gençlerbirliği kalesine çok sert bir şut gönderdi. Yerden seken top tam köşeye gitti ve top ağlarla buluştu. 9. dakikada 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, 32'de 2-1 öne geçti.

Emre çılgına döndü

35. dakikada Emre Belözoğlu net fırsattan yararlanamadı. Gençlerbirliği savunmasını ekarte eden maçın etkili isimlerinden olan Rodrigues, topu boş durumda olan Emre'ye aktardı. Boş durumda olan Emre, topu Ertaç'a nişanladı. Pozisyonun ardından kendisine kızan Emre, reklam panolarını tekmeledi. Fenerbahçe taraftarı da kaptan Emre'ye tezahüratlarda bulundu.

Vedat Muriç yoktan var etti!

GOL | 39'da Vedat Muriç'in 2., Fenerbahçe'nin 3. golü geldi. Max Kruse'nin pasında Gençlerbirliği savunmasına çarpan top Rodrigues'in önünde kaldı. Candeias araya girince boşta kalan topa Muriç hareketlendi. Kendi çabasıyla topu kontrol eden Muriç, muhteşem bir gol vuruşu yaptı ve takımını 3-1 öne geçirdi.

İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Ersun Yanal ve Hamza Hamzaoğlu ikinci yarıya değişiklikle başladı. Fenerbahçe'de adalesinde sertleşme olan Serdar Aziz'in yerine Ferdi Kadıoğlu, Gençlerbirliği'nde ise Halil İbrahim Pehlivan'ın yerine Nadir Çiftçi oyuna dahil oldu.

48. dakikada Gençlerbirliği'nde Candeias'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmaya da çarptı ve kaleci Altay'da kaldı.

52. dakikada Gençlerbirliği'nde Pierre-Yves Polomat sarı kart gördü.

Emre Belözoğlu devam edemedi

49. dakikada adelesini gösteren ve kenara değişiklik işareti yapan Emre Belözoğlu, bir süre daha kendisini denedi. Oyuna devam edemeyen tecrübeli oyuncu, 57'de yerini Jailson'a bıraktı.

Fenerbahçe, 60'da tehlikeli yerden bir frikik kazandı. Ozan Tufan, ceza yayı üzerinde Berat Özdemir tarafından yere düşürülünce topun arkasına Max Kruse geçti. Alman oyuncunun vuruşu barajdan oyun alanına döndü.

Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk golüne çok yaklaştı. Vedat Muriç'in pasında savunma arkasına koşu yapan yıldız oyuncu, sağ ayağıyla şutunu attı. Gençlerbirliği kalecisi Ertaç Özbir, iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.

65. dakikada Gençlerbirliği'nde Berat Özdemir'in yerine Rahmetullah Berişbek oyuna girdi.

69. dakikada Gençlerbirliği, farkı 1'e indirme fırsatını değerlendiremedi. Fenerbahçe ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rahmetullah'ın vuruşu savunmadan geri döndü.

73. dakikada Vedat Muriç, Polomot'ya yaptığı sert müdahelenin ardından sarı kart gördü.

Ferdi örümcek ağlarını aldı!

GOL | 75. dakikada Ferdi'den harika bir gol geldi. Son dönemin yükselen yıldızı olan Ferdi, Ozan Tufan'dan aldığı topu kontrol etti ve kendisine şut açışını yarattı. Uzak kale direğine harika bir şut yollayan genç yetenek, topu ağlarla buluşturdu, takımını 4-1 öne geçirdi.

Sağ arka adalesinde çekme meydana gelen Vedat Muriç, 77'de yerini Tolgay Arslan'a bıraktı.

GOL | Gençlerbirliği 78'de Stancu ile golü buldu. Ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Rumen oyucu yerden sert bir vuruş yaptı. Altay'ın parmaklarından seken top ağlarla buluştu.

79'da Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Sio'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

81'de Gençlerbirliği'nde Daniel Candeias sarı kart gördü.

86'da Gençlerbirliği'nde Giovanni Sio'nun yerine Sefa Yılmaz oyuna girdi.

Max Kruse golle tanıştı

Fenerbahçe, 87'de Max Kruse'nin attığı golle 5. golü buldu. Garry Rodrigues'in pasında topu boş ağlara gönderen Alman yıldız, Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti.





90 dakika Fenerbahçe'nin 5-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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Fenerbahçe - Gençlerbirliği ilk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Isla, Sadık, Serdar, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Emre, Ozan, Rodrigues, Kruse, Muriç

Gençlerbirliği: Ertaç, Halil İbrahim, Toure, Flavio Ramos, Berat, Polomat, Baiano, Candeias, Sio, Sessegnon, Stancu