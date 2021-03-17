ÖZET İZLE | Bayern Münih 2-1 Lazio

Alman devi Bayern Munih Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 4-1 yendiği Lazio'yu bu kez sahasında 2-1 ile geçti. Toplamda 6-2'lik skor yakalayan Bayern adını çeyrek finale yazdırdı.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmada Bayern Munih'in gollerini 33'te penaltıdan Lewandowski ve 73'te Maxim Choupo-Moting kaydetti. Polonyalı golcü Lewandowski bu bu golle birlikte bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. golünü kaydetti.

Lazio'nun tek golü ise 82. dakikada Marco Parolo'dan geldi. Sezon başında Lazio'a transfer olan eski Fenerbahçeli Vedat Muriç 56 dakika sahada kaldı.

Bayern Munih - Lazio 11'ler...

Bayern Münih: Nubel, Pavard, Boateng, Hernandez, Alaba, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Sane, Lewandowski.

Lazio: Reina, Marusic, Acerbi, Radu, Lazzari, Savic, Escalante, Luis Alberto, Fares, Correa, Vedat Muriç.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final kura çekimi, 19 Mart Cuma günü TSİ 14:00'da yapılacak.



