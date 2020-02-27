(ÖZET İZLE) Başakşehir - Sporting Lizbon maç sonucu: 4-1

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında ilk maçta 3-1 yenildiği Sporting Lizbon’u konuk etti. Avrupa kupalarındaki tek temsilcimiz Başakşehir, Ülke puanımız için mücadele verdi. Okan Buruk'un ekibinin alacağı sonuç büyük önem taşıyordu.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya çok iyi başlayan temsilcimiz, kritik gollerin adamı Martin Skrtel ise 31'de öne geçti. Golün ardından rüzgarı arkasına alan Başakşehir'de 45'de Danijel Aleksic sahneye çıktı. Muhteşem bir frikik golüne imza atan Sırp yıldız, farkı 2'ye çıkardı.





Danijel Aleksic, Turuncu Lacivertli forma ile Avrupa Ligi’nde ilk golünü Sporting Lizbon ağlarına gönderdi.

68'de Luciano Vietto'nun golü, maçı bırakmamıza engel olmadı. Art arda gelen ataklarla Sporting Lizbon kalesini abluka altına alan Okan Buruk'un öğrencileri, 90+1'de Visca ile golü buldu ve maç uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarında maç iki tarafa giderken, 118'de Caicara'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı çıktı. Maçı uzatmalara götüren isim olan Visca, penaltıda da hata yapmadı ve Lizbon ağlarını 2. kez sarsmayı başardı.

Edin Visca, 119’da topun başına geçti. Son derece soğukkanlı bir vuruşla Luis’i avlayan Bosnalı yıldız takımını tarihi zafere taşıdı.

Pes etmeyen Başakşehir’de 90’daki füzesiyle maçı uzatmaya taşıyan Visca, 119’da da son sözü söyledi. Türkiye’yi gururlandıran Okan Buruk’un ekibi ülke puanına da büyük bir katkı sağladı.

Tarih yazdı

Başakşehir, Kasım 1988’den (Galatasaray-Neuchatel Xamax) bu yana Avrupa kupalarında ilk maçını en az iki farklı kaybettiği bir eşleşmede tur atlayan ilk Türk takımı oldu.

Medipol Başakşehirli teknik ekip ve futbolcular maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Ülke puanına büyük katkı

Başakşehir aldığı galibiyetle, şampiyonumuzun 2021-2022 sezonundan itibaren Devler Ligi’nde ön eleme oynamaması için büyük bir katkı sağladı. Rövanş maçları öncesinde UEFA sıralamasında 11. olan Türkiye’nin 32.800 puanı bulunuyordu. Bir basamak altımızdaki Avusturya ise 32.325 puanda yer alıyordu. LASK, Alkmaar’ı yense de Başakşehir de aldığı galibiyetle 475 puanlık farkın kapanmasına izin vermedi. Avusturya’nın bu son 32’deki diğer temsilcisi Salzburg, aşırı rüzgar üzünden ertelenen Frankfurt maçını bugün oynayacak.

Rakip bugün belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 Turu kuraları bugün çekilecek. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilec ek olan kura çekiminde Başakşehir de yer alacak. Temsilcimizin rakibi bugün belli olacak.

STAT: Fatih Terim

HAKEMLER: Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto Diaz Del Palomar

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can (Dk. 89 Robinho), Azubuike (Dk. 77 Berkay), Aleksic, Visca (Dk. 119 Ponck), Elia (Dk. 85 Gulbrandsen), Ba

SPORTING: Maximiano- Ristovski, İlori, Coates, Acuna, Battaglia, Wendel (Dk. 90+1 Henrique), Bolasie (Dk. 60 Plata), Vietto, Cabral (Dk. 73 Doumbia), Sporar (Dk.108 Mendes)

GOLLER: Dk. 31 Skrtel, Dk. 45 Aleksic, 90+1 ve Dk. 119 (P) Visca (İstanbul Başakşehir) - Dk. 68 Vietto (Sporting)

SARI KARTLAR: Okan Buruk, Aleksic, Clichy, Epureanu, İrfan Can (İstanbul Başakşehir) - Wendel, Vietto (Sporting)