(ÖZET) İtalya - İngiltere maç sonucu: 1-0

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Roberto Mancini'nin çalıştırdığı İtalya, Gareth Southgate yönetimindeki İngiltere'yi konuk etti. Rakibini 1-0 mağlup eden İtalya 3 puana ulaşırken, 5. maçlar sonunda galibiyeti olmayan İngiltere B Ligi'ne düştü.

İtalya'nın ev sahipliğinde oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçerken, 68. dakikada sahneye çıkan Giacomo Raspadori, fileleri havalandırarak takımına 3 puanı getirdi.

İngiltere B Ligi'ne düştü

Bu sonuçla birlikte puanını 8'e yükselten İtalya, grupta 2. sırada yer alırken, 5. maçlar sonucunda henüz galibiyet alamayan ve 2 puanda kalan İngiltere, son haftaya kalmadan B Ligi'ne düşmeyi garantiledi.



