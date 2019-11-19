(ÖZET) İtalya - Ermenistan maç sonucu: 9-1

EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda yıldızlar topluluğu İtalya, Renzo Barbera'da Ermenistan'ı konuk etti. Zayıf rakibi karşında hakimiyeti elinden hiç bırakmayan İtalya, sahadan futbol tarihine geçecek bir skorla ayrıldı. 90 dakika Roberto Mancini'nin öğrencilerinin 9-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri İtalya'ya 3 puanı getiren goller; Ciro Immobile (2), Nicolo Zaniolo (2), Nicolo Barella, Alessio Romagnoli, Jorginho, Riccardo Orsolini ve Federico Chiesa kaydetti. Ermenistan'ın tek sayısı ise Edgar Babayan kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 30'a yükselten İtalya, 10'da 10 yaptı ve namağlup bir şekilde EURO 2020 finallerini beklemeye başladı.

J Grubu'nda oynanan diğer maçlarda ise İtalya ile birlikte gruptan çıkan Finlandiya, deplasmanda Yunanistan'a 2-1 kaybederken, Bosna Hersek, Liechtenstein'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.