(ÖZET) İsviçre - Kamerun maç sonucu: 1-0

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu ilk maçında İsviçre ile Kamerun Al Janoub Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İsviçre'de Galatasaraylı Haris Seferovic, Kamerun'da ise Beşiktaşlı Kevin Nkoudou mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Afrika temsilcisinde ayrıca Vincent Aboubakar ilk 11'deyer almadı.

İlk yarıda Kamerun daha fazla pozisyona girse de, son vuruşlarda başarılı olamadı. Takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İSVİÇRE İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Mücadelenin ikinci yarısında dakikalar henüz 48'i gösterirken Shaqiri'nin yerden ceza sahasına gönderdiği topu Embolo filelere gönderdi ve İsviçre'yi 1-0 öne geçirdi.





SEFEROVIC VE NKOUDOU OYUNDA

Dakikalar 72'yi gösterdiğinde İsviçre'de Galatasaray forması giyen Haris Seferovic, Kamerun'da ise Beşiktaş forması giyen Kevin Nkoudou oyuna girdi.

Kamerun da ayrıca Vincent Aboubakar da oyuna dahil oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İsviçre sahadan galibiyetler ayrılan taraf oldu.





İsviçre, gruptaki ikinci maçını 28 Kasım'da Brezilya ile oynayacak. Kamerun'un rakibi ise Sırbistan olacak.

İsviçre-Kamerun 11'ler:

İsviçre: Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Shaqiri, Sow, Vargas, Embolo.

Kamerun: Onana, Collins Fai, Castelletto, Nkolou, Tolo, Anguissa, Hongla, Oum Gouet, Mbeumo, Choupo-Moting, Toko-Ekambi.

ÖNEMLİ DAKİKALAR

10. dakikada savunma arkasına sarkan Choupo-Moting'in dar açıdan yaptığı vuruşta top kaleci Sommer'den döndü. Dönen topu Ekambi tamamlamak istedi, ancak top üstten auta gitti.

45+2. dakikada Kamerun'da kazanılan serbest vuruşta, Ekambi topun başına geçti. Ekambi'nin şutunda top kaleci Sommer'de kaldı.

48. dakikada İsviçred'de yerden ceza sahasına gönderilen topu Embolo filelere gönderdi.

65. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Embolo'nun şutunda kaleci Onana gole izin vermedi.

72. dakikada İsviçre'de Seferovic, Okafor ve Frei oyuna girdi. Embolo, Sow ve Shaqiri oyundan çıktı.

75. dakikada Aboubakar, Nkoudou oyuna girdi. Ekambi ve Moting oyundan çıktı.

90+5. dakikada Nkoulou'dan sıyrılan Seferovic, ceza sahasına girdi. Seferovic'in çaprazdan yaptığı vuruşta top savunmadan sekerek kornere gitti.

Maç sona erdi