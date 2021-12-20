(ÖZET) İstanbulspor-Samsunspor maç sonucu: 2-1

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında İstanbulspor ile Samsunspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu'nda stadında kozlarını paylaştı, kritik maçta kazanan ev sahibi ekip oldu.

73. dakikada Valon Ethemi ile golü bulan İstanbulspor'a Samsunspor, 82. dakikada Moryke Fofana ile yanıt verdi. 90+4. dakikada sahneye çıkan Melih Kabasakal, takımına 3 puanı getiren golü kaybetti ve mücadele Sarı Siyahlı ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

26 puana yükselen İstanbulspor, rakibiyle puanları eşitledi ve averajla 6. sıraya yerleşti. 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Karadeniz ekibi, 26 puanla 7. sırada haftayı kapattı. Konuk takımda Vukan Savicevic, 7. ve 64. dakikalarda gördüğü sarı kartla kırmızı kart gördü, Tuzlaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.

Maçtan dakikalar:

23. dakikada Yasin Öztekin’in pasında cezası dışı sağ tarafında topla buluşan Ali Ülgen’in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen Uysal’da kaldı.

23. dakikada Berkay Görmez ile verkaç yapan Valon Ethemi’nin ceza yayından sert vuruşunda kaleci Nurullah Aslan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada ceza sahası dışı sol tarafından Melih Kabasakal’ın ortasında arka direkte Ologo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

65. dakikada orta sahanın sol tarafında Vukan Savicevic’in Berkay Görmez’e yaptığı hareket sonrasında hakem Direnç Tonusluoğlu sarı kart gösterdi. Maçta ikinci sarı kartını gören Savicevic kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

73. dakikada Ali Yaşar'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mehmet Yeşil'in indirdiği topa Valon Ethemi'nin ceza yayı içinden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

82. dakikada sağ kanattan içeriye hareketlenen Melih Okutan pasını Fofana’ya aktardı. Fofana ceza yayının sağından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

90+4. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Mehmet Yeşil'in içeriye çevirdiği topu alan Melih Kabasakal düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Ekrem Kan xx, Oğuz Terzi xx

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Oğuzhan Berber xx (Emir Kaan Gültekin dk. 74 x), Ologo xx, Mehmet Yeşil xx, Ali Yaşar xx, Berkay Görmez xx Ferhat Yazgan xx, Muammer Sarıkaya xx (Eslem Öztürk dk. 74 xx), Melih Kabasakal xxx, Valon Ethemi xx (Kağan Miray Bağış dk. 90+6 ?), İbrahim Yılmaz xx

Yedekler: Marin Ljubic, Tuncer Duhan Aksu, Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Yusuf Ali Özer, Mertan Caner Öztürk

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Samsunspor: Nurullah Aslan x, Alaaddin Okumuş xx, Berk Taşkın xx, Soner Gönül xx, Ali Ülgen xx (Melih Okutan dk. 78 x), Hüseyin Öztürk xx, Cihan Kahraman xx, Vukan Savicevic x, Yasin Öztekin x, Fofana xx (Polat Yaldır dk. 87 ?), Tomane xx

Yedekler: Aykut Özer, Alp Tutar, Emir Hakan Patan, Ertekin Kurumehmetoğlu, Semih Altıkulaç, Melih Altıkulaç, Ali Kılıç

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Valon Ethemi (dk. 73), Melih Kabasakal (dk. 90+4) (İstanbulspor), Fofana (dk. 82) (Samsunsspor)

Kırmızı kart: Vukan Savicevic (dk. 65) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Cihan Kahraman, Yasin Öztekin (Samsunspor), Mehmet Yeşil (İstanbulspor)