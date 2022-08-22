(ÖZET) İstanbulspor - Konyaspor maç sonucu: 0-4

Süper Lig 'de 2022-2023 sezonuna kötü başlayan iki takımın mücadelesinde İstanbulspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. İlk iki haftada puan alamayan ve 18. sırada bulunan İstanbulspor seyircisi önünde ilk galibiyetini ararken, ilk iki maçta golsüz berabere kalan Konyaspor ise kazanarak moral bulmak istiyordu.

Hızlı başladılar ama...

Mücadeleye hızlı başlayan İstanbulspor olsa da ilk gol 29. dakikada Endri Çekici'yle Konyaspor'dan geldi. 44'de Muhammet Demir penaltı atışında hata yapmadı ve soyunma odasına takımları 2-0'lık skorla götürdü. 56'da Mehmet Yeşil şanssız bir an yaşadı ve Bytyqi'nin içeri çevirdiği top kendisine çarpıp ağlara gitti: 3-0. 69'da bir penaltı daha kazanan Yeşil-Beyazlılar'da topun başına bu kez Guilherme geçti ve o da ağları sarsarak maçın skorunu belirledi: 4-0.

İstanbulspor'dan kötü başlangıç

Bu sonuçla Konyaspor, Süper Lig'in yeni sezonunda ilk kez kazanıp, puanını 5'e çıkarırken, İstanbulspor henüz puanla tanışamadı.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Burak Şeker, Mehmet Salih Mazlum, Mehmet Emin Tuğral

İSTANBULSPOR: Jensen, Oğuzhan (Dk. 60 Kağan), Okan (Dk. 72 Cajic), Mehmet, Duhan (Dk. 46 Ologo), Ali, Muammer (Dk. 72 Emir Kaan), Melih, Jetmir Topalli, Ethemi (Dk. 60 Ebert), İbrahim

ARABAM.COM KONYASPOR: Sehic, Ahmet (Dk 74 Cebrail), Adil, Calvo, Guilherme, Pavicic (Dk. 60 Soner), Hadziahmetovic, Muric (Dk. 66 Michalak, Dk. 79 Uche), Bytyqi, Endri Çekici (Dk. 66 Rahmanovic), Muhammet

GOLLER: Dk. 29 Çekici, Dk. 44 Muhammet (P), Dk. 56 Mehmet Yeşil (KK), Dk 69 Guilherme (P) (Arabam.com Konyaspor)

SARI KARTLAR: Adil, Ahmet, Hadziahmetovic (Arabam.com Konyaspor) - Ologo (İstanbulspor)





MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Burak Şeker ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

3' Endri Cekici altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

GOL İPTAL

5' Melih Kabasakal yerden serbest vuruşu pasla kullandı, Topalli ceza alanı sağından topu soluna çekip içeri ortaladı, Ethemi kafayı vurup ağları sarstı fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

16' Topalli ceza alanına girmeden şansını denedi ancak Sehic topu kornere çeliyor.

GOL!

29' Kaleci Jensen'i biraz önde gören Endri Çekici ceza yayının gerisinden şutunu çekti ve harika bir gole imza attı. Konyaspor bu şık golle 1-0 önde.

DİREK!

34' Muriç sağ kanattan orta alana doğru taşıdığı topta rakip yarı sahaya uzun bir top attı, Bytyqi kaleci Jensen'i geçti, çaprazdan kaleyi denedi ancak top direkten oyun alanına döndü. Konya için şanssız bir an...

MUHAMMET NET POZİSYONU KAÇIRDI!

38' Endri Çekici ceza yayında Muhammet Demir'e harika bir ara pası attı, Muhammet yakın mesafeden müsait pozisyonda topu kaleci Jensen'e nişanladı, seken topa Bytyqi vurdu, Jansen yine gole izin vermedi.

41' Ali Yaşar sağ kanattan kale dibine ortaladı, Topalli müsait pozisyonda vurdu fakat kaleci Sehic golü önledi.

PENALTI!

43' Pavicic ceza alanında Melih'in müdahalesiyle yerde kaldı ve Konyaspor penaltı kazanıyor.

GOL!

44' Muhammet Demir topu sola, kaleci Jensen'i sağa gönderiyor ve farkı 2'ye çıkartıyor: 2-0.

45' İlk devrenin sonuna +1 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL!

56' Bytyqi sol kanattan çizgiye inip kalabalığa rağmen topu içeri ortaladı, Mehmet Yeşil'e çarpan top ağlarla buluştu: 3-0. İstanbulspor adına şanssız an...

PENALTI!

68' Ologo ceza alanında Michalak'ı düşürdü ve hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi.

GOL!

69' Guilherme penaltıyı gole çevirdi ve skoru 4-0'a getirdi.

90' Maçın sonuna +2 ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi. Kazanan Konyaspor!

İstanbulspor - Konyaspor 11'ler

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Duhan Aksu, Melih, Muammer, Ali Yaşar, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz

Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Pavicic, Hadziahmetovic, Endri, Muric, Bytyqi, Muhammet Demir