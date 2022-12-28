(ÖZET) İstanbulspor - Kasımpaşa maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'in 16. haftasında İstanbulspor, İstanbul derbisinde Kasımpaşa'yı konuk etti. İstanbulspor, geri düşmesine rağmen mücadeleden 2-1'lik sonuçla galip ayrılmayı başardı.

İstanbulspor'u galibiyete taşıyan goller; 29. dakikada Valon Ethemi ve 78. dakikada Emir Kaan Gültekin'den gelirken Kasımpaşa'nın tek golünü ise Raoul Petretta kaydetti.

7 maçlık mağlubiyet serisine son veren İstanbulspor, 15 maç sonunda 11 puana ulaşırken ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Kasımpaşa ise 15 maç sonunda 15 puanda kaldı. Kasımpaşa, Selçuk İnan yönetiminde çıktığı 3 resmi maçı da 2-1 kaybetmiş oldu.

Maçtan dakikalar

14. dakikada sağ kanattan Hadergjonaj’ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ben Ouanes’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

17. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Koita, son çizgiye inerek ortaladı. Ön direkte Fall’ın kafa vuruşunu kaleci Jensen kornere çeldi.

23. dakikada sağ çaprazdan Koita’nın son çizgiye inerek aktardığı pası bekletmeden kaleye şutunu gönderen Fall’ın şutu arka direk dibinden dışarı gitti.

GOL | 26. dakikada Petretta topu sol kanattaki Ben Ouanes’e aktardı. Bu oyuncunun yerden sert ortasında Koita, kaleci Jensen’den sıyrılmak isterken boşta kalan topu Petretta filelere yolladı: 0-1.

GOL | 29. dakikada Muammer hızla rakip sahada topla ilerleyerek pasını Valon Ethemi’ye aktardı. Ethemi, sol çaprazdan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

53. dakikada İstanbulspor'un çıkarken yaptığı pas hatası sonrası Mickael Tirpan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda boş pozisyondaki Bersant Celina'nın şutu auta gitti.

69. dakikada İstanbulspor, sol kanattan etkili geldi. Valon Ethemi'nin taşıdığı topta Eduard Rroca'nın dokunuşu sonrası İbrahim Yılmaz'ın ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruş auta gitti.

72. dakikada İstanbulspor'da Eduard Rroca'nın savunma arkasına şık pasına hareketlenen Demeaco Duhaney'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kalesinden çıkan Ertuğrul Taşkınar, kurtarışıyla gole engel oldu.

İstanbulspor, yine Ertuğrul'a takıldı!

74. dakikada İbrahim Yılmaz ile duvar pası yapan Emir Kaan Gültekin, ceza sahası içi sağ çaprazdan sert bir vuruş yaparken Ertuğtul Taşkıran, bir kez daha gole izin vermedi. Dönen topta Melih Kabasakal'ın ceza sahası dışından şutu ise auta gitti.

GOL | 78. dakikada İstanbulspor'un sağ kanattan Valon Ethemi ile kullandığı serbest vuruşta Okan Erdoğan'ın kafayla pası sonrası Emir Kaan Gültekin'in kafa vuruşunu Ertuğrul Taşkıran çıkardı fakat dönen topu tamamlayan Emir Kaan Gültekin, takımını öne geçirdi: 2-1.

83. dakikada Haris Hajradinovic'in çıkarken yaptığı pas hatası sonrası topla buluşan Emir Kaan Gültekin'in ceza sahası dışından şutu kaleyi bulmadı.

90+6 dakikada hızlı hücumda farkı 2'ye çıkarma şansını yakalayan İstanbulspor'da Muammer Sarıkaya'nın ceza sahası içinde uygun pozisyonda yaptığı vuruş üst direğe çarparak dışarı gitti.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve İstanbulspor, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

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İki takımın maça başladıkları 11'ler

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan, Duhan,Melih, Muammer, Rroca, Emir Kaan, Ethemi, İbrahim

Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Tarkan, Hadergjonaj, Petretta, Tırpan, Celina, Eysseric, Fall, Mortadha, Koita