(ÖZET) İstanbulspor - Hatayspor maç sonucu: 2-2

Sezonun flaş takımı olan ve koro navirüs nedeniyle ertelenen lig arasına en yakın takipçisi B.B. Erzurum’a 6 puan fark atarak lider giren Ha tayspor, dönüşte büyük bir şok yaşadı. İstanbulspor deplasmanına çıkan Akdeniz ekibi, 36 ve 55. dakikalarda Papa Diouf’un gollerine engel olamadı ve 2-0 geriye düştü. İkinci golde Hatay kalecisi Akın’ın büyük hatası vardı.

82’de girdi 88’de attı

Fark açılınca risk alan Bordo-Beyazlılar kalan süre de 2 gol bulup lige dönüşte en azından 1 puan aldı. 69. dakikada Caner Hüseyin Bağ farkı 1’e indiren ve takımını ümitlendiren golü attı: 2-1. Baskılarını artıran ve beraberlik için rakip kaleye yüklenen lider Hatay oyuna 82’de giren Soner Örnek’in 88’de fileleri bulan kafa vuruşuyla eşitliği sağladı: 2-2. Bu skorla lider Hatay 54 puana yükselirken, İstanbulspor da puanını 34’e çıkarttı.

STAT: Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Alper Çetin, Gökmen Baltacı, Cem Özbay

İSTANBULSPOR: Alperen Uysal, Atchom, Oğuzhan, Ali Aytemur, Issah, Rıdvan Şimşek (Dk. 65 Zafer Şensoy), Eslem Öztürk (Dk. 81 Uygar Mert Zeybek), Ali Dere, Cajic, Kağan Miray Bağış (Dk. 75 Muhammed Enes Durmuş), Papa Diouf (Dk. 76 İbrahim Yılmaz)

HATAYSPOR: Akın Alkan, Popov, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Gökhan Karadeniz (Dk. 57 Hamza Gür), Rayane Aabid, Selim Ilgaz, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 82 Soner Örnek), Mirkan Aydın (Dk. 57 Alican Özfesli) (Dk. 75 Barbosa)

GOLLER: Dk. 36 ve Dk. 55 Papa Diouf (İstanbulspor) – Dk. 69 Caner Hüseyin Bağ, Dk. 88 Soner Örnek (Hatayspor)

KIRMIZI KART: Issah (dk. 90+6) (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Eslem Öztürk (İstanbulspor) - Popov, Hamza Gür, Sadi Karaduman (Hatayspor)