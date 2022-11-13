(ÖZET) İstanbulspor - Hatayspor maç sonucu: 0-1

Süper Lig 'in 14. haftasında İstanbulspor, sahasında Hatayspor'u konuk etti. Hatayspor, deplasmanda oynadığı mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı.

Hatayspor'u galibiyete götüren golü 24. dakikada penaltıdan Ayoub El Kaabi kaydetti.

Volkan Demirel'in göreve gelmesinden bu yana ligde oynadığı 7 maçta 4. galibiyetini alan Hatayspor, 13 maç sonunda 14 puana ulaştı. İç sahadaki galibiyet hasreti süren İstanbulspor ise 13 maç sonunda 8 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

PENALTI | 22. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasında giren Ribeiro, Ologo’nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Mert Güzenge penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 24. dakikada penaltı atışını kullanan El Kaabi, kaleci Jensen’in solundan topu ağlara gönderdi. 0-1

26. dakikada Ethemi’nin sol kanattan son çizgiye inip cezasına gönderdiği pasta kale sahasında Topalli’nin kayarak yaptığı vuruş üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Rroca’nın ceza sahası içi sağ çaprazından kaleye vuruşunda kale çizgisine paralel geçen top direkten oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı sol tarafta önünde bulan Topalli’nin arka direkteki vuruşu yan ağlarda kaldı.

56. dakikada İstanbulspor atağında sol taraftan Buhan’ın ortasında ceza sahası içinde İbrahim’in kafa vuruşunda kaleci Erce topu kornere çeldi.

81. dakikada Lobjanidze, sol kanatta çalımlarla ilerledikten sonra ortasını ceza alanına gönderdi. Sağ çaprazda meşin yuvarlağı önüne alan Ze Luis’in yerden vuruşunda kaleci Jensen topu çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

İkinci yarıda gol olmadı ve Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

-

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Mert Güzenge, Mehmet Salih Mazlum, Selahattin Altay

İSTANBULSPOR: Jensen - Oğuzhan Berber, Ologo, Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu, Okan Erdoğan (Dk. 63 Ebert), Melih Kabasakal (Dk. 81 Abazaj), Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim Yılmaz

HATAYSPOR: Erce Kardeşler - Kamil Ahmet Çörekçi, Recep Burak Yılmaz, Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün (Dk. 74 Musa Çağıran), Aabid, Ribeiro (Dk. 74 Boudjemaa), El Kaabi, Kaan Kanak (Dk. 63 Lobjanidze), Ze Luis (Dk. 88 Varga)

GOLLER: Dk. 24 (P) El Kaabi (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Rroca, Ologo, Ebert (İstanbulspor), El Kaabi, Onur Ergün, Kaan Kanak, Aabid, Boudjemaa (Hatayspor)