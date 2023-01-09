Süper Lig 'de sıkıntılı günler geçiren İstanbulspor ile Gaziantep FK, 18. haftada karşı karşıya geldiler. Ev sahibi ekibin 90+12. dakikada bulduğu gol ile karşılaşma 1-1 sona erdi.

Gaziantep FK, 38. dakikada Marko Jevtovic ile öne geçerken İstanbulspor, uzatmaların son dakikası içinde penaltı kazanırken 90+12. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Valon Ethemi, skora beraberliği getirdi.

İç sahadaki Kasımpaşa galibiyeti sonrası deplasmanda Adana Demirspor'a 6-0 mağlup olan İstanbulspor, bu beraberlik ile birlikte bu sezon ilk kez iç sahada üst üste 2 maçtan puanla ayrılmış oldu. İstanbul temsilcisi, 17 maç sonunda 12 puana ulaştı. Ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Gaziantep FK ise 17 maç sonunda 19 puan elde etti.

Maçtan dakikalar

12. dakikada hızlı gelişen İstanbulspor atağında Valon Ethemi'nin pasında topla buluşan Jetmir Topalli, sol kanattan ceza sahası içine topu gönderirken arka direkte bomboş pozisyonda olan İbrahim Yılmaz ve Emir Kaan Gültekin topa hamle yapmalarına rağmen yetişemediler ve ev sahibi ekip, önemli bir şansı değerlendiremedi.

15. dakikada kalabalık gelen Gaziantep FK'da Stelios Kitsiou'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruş kaleci David Jensen'de kaldı.

22. dakikada Stelios Kitsiou'nun sağ kanattan ortasında Marko Jevtovic'in kafa vuruşu auta gitti.

25. dakikada Gaziantep FK'da Angelo Sagal'ın sağ kanattan ceza sahası içerisine yolladığı topa bomboş pozisyonda Alexander Merkel'in vuruşu savunmanın çizgi üzerindeki müdahalesi ile kornere gitti.

30. dakikada İstanbulspor'da savunma arkasına sarkan Emir Kaan Gültekin'in sağ kanattan içeri çevirdiği top, Papy Djilobodji'nin müdahalesi ile kornere gitti.

37. dakikada Gaziantep FK'da sağ kanattan Angelo Sagal'ın çevirdiği topa savunmada Mehmet Yeşil'in tehlikeli olabilecek ters müdahalesi kornere gitti.

GOL | 38. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan Furkan Soyalp ile kullandığı kornerde Marko Jevtovic, ön direkte kafa vuruşunu yaparak takımını öne geçirdi: 0-1.

Gaziantep FK, İstanbulspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

PENALTI | 90+10. dakikada uzatmaların son bölümünde gelişen İstanbulspor atağında ceza sahası içine yapılan ortayı kontrol ederek kaleci Günay Güvenç'ten sıyrılan Demeaco Duhaney'nin vuruşunda çizgide Mustafa Eskihellaç'ın yaptığı müdahale elle oynama gerekçesiyle penaltı olarak değerlendirildi.

GOL | 90+12. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Valon Ethemi, takımına beraberliği getirdi: 1-1.

90+14. dakikada hızlı gelişen İstanbulspor atağında sağ kanattan yapılan ortaya Valon Ethemi'nin boş pozisyonda yaptığı gelişine vuruş kaleyi bulmadı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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İki takımın maça başladıkları 11'ler

İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Emir Kaan Gültekin, Muammer Sarıkaya, Jetmi Topalli, Valon Ethemi, İbrahim Yılmaz

Yedekler: Alp Arda, Oğuzhan Berber, Michael Olongo, Ali Yaşar, Kağan Bağış, Adi Mehmeric, Aldin Cajic, Vefa Temel, Yusuf Özer, Raymond Frimpong Owusu

Gaziantep FK: Güney Güvenç, Stelios Kitsiou, Ertuğrul Ersoy, Papy Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan, Marko Jevtovic, Furkan Soyalp, Alexander Merkel, Angelo Sagal, Valmir Veliu, Joao Figueiredo

Yedekler: Mustafa Bozan, Berkan Küpelikılınç, Arda Kızıldağ, Alin Tosca, Ömürcan Artan, Matej Hanousek, Mirza Cihan, Onurhan Babuscu, Luka Stankovski, Mustafa Eskihellaç