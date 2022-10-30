(ÖZET) İstanbulspor-Fenerbahçe maç sonucu: 2-5

Süper Lig 'de son 3 maçını da kazanan ve Avrupa Ligi'ndeki Rennes mücadelesinde unutulmaz bir geri dönüşe imzasını atan Fenerbahçe , İstanbulspor deplasmanına çıktı... Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve Mustafa Kürşad Filiz'in yönettiği 90 dakikayı 5-2 önde tamamlayan Jorge Jesus'un öğrencileri; 26 puana ulaştı, liderliğini sürdürdü.

7 maçtır kaybetmeyen, 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Sarı Lacivertliler'de Michy Batshuayi, yaptığı hat-trickle galibiyette başrol oynadı. Diğer goller ise İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia'dan geldi.

Yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile çıktığı ilk maçı kaybeden İstanbulspor'un Jetmir Topalli ile bulduğu goller ise puan için yeterli olmadı. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Sarı Siyahlılar, 8 puanla 18. basamakta yer alıyor.





Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor ’u ağırlayacak. İstanbulspor ise Giresunspor deplasmanına çıkacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

4' Batshuayi'den aldığı pas sonrası rakip kaleye çok çabuk dönen Emre Mor'un ceza sahası dışından attığı şutta top auta çıktı.

5' Topalli'nin indirdiği topa kaleye yakın mesafede düzgün bir kafa vuruşu yapan İbrahim Yılmaz, ağları sarsmayı başardı ancak pozisyonun sona ermesiyle yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR'da incelenen pozisyon sonrası oyun devam etti.

8' Hızlı hücumda İstanbulspor savunmasından sıyrılan Emre Mor, boş durumdaki Batshuayi'ye pasını aktardı. Araya giren savunma, tehlikeyi uzaklaştırdı.

9' Arao'nun uzun pasına hareketlenen Batshuayi, sol çaprazdan topu içeriye çevirdi. Yerden sert gelen ortaya hiçbir Fenerbahçeli oyuncu dokunamadı.

GOL | 18' Ferdi Kadıoğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortaya Ali Yaşar'ın elle yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Mustafa Kürşad Filiz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Batshuayi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

24' Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Ceza sahasında şık çalımlarla kendisine şut açısı bulan Batshuayi'nin sol çaprızdan yaptığı vuruşta Ali Yaşar çizgiden çıkardı. Devam eden pozisyonda Zajc'ın vuruşunda top auta çıktı.

30' Sol kanatta topla buluşan Ali Yaşar, ortasını yaptı. Gelişine sert vurmak isteyen Topalli topu ayağına oturtamadı.

GOL | 36' Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Emre Mor’un pasında İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutuna top ağlarla buluştu. 0-2

42' Batshuayi'nin pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'na İstanbulspor savunması şut şansı tanımadı.

İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

GOL | 48' Szalai'nin kısa düşen geri pasında Altay'dan önce araya giren Topalli, Altay'ı çalımladı ve topu boş ağlara gönderdi. 1-2

GOL | 49' Hızını konuşturan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Emre Mor'un çevirdiği topta araya giren savunma kornere uzaklaştırdı. İrfan Can'ın kullandığı kornere iyi yükselen ve kafa vuruşunu yapan Batshuayi, ağları sarsmayı başardı. 1-3

53' Ceza alanı önünde topla buluşan Pedro, yüzünü kaleye dönüp şutunu çekti, kaleci Jensen topu uzaklaştırmayı başardı.

60' İstanbulspor'da Mehmet Yeşil'in yerine Patrick Ebert oyunda.

66' Fenerbahçe'de Pedro, Emre Mor, Alioski kenara geldi. Lincoln, Valencia, Osayi-Samuel oyuna girdi.

GOL | 67' Osayi-Samuel'in pas hatasında kapılan topta Jetmir Topalli yine Altay'dan sıyrılıp topu ağlara gönderdi. 2-3

75' Fenerbahçe'de Miha Zajc'ın yerine Miguel Crespo oyuna dahil oldu.

77' İstanbulspor'da Ebert, Lincoln'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

GOL | 86' Jensen'in hatalı pasına hareketlenen Ferdi, tek topla Crespo'ya pasını aktardı. Portekizli orta saha, boş durumdaki Batshuayi'yi gördü. Belçikalı forvetin pasında topu boş kaleye gönderen Valencia, farkı 2'ye çıkardı. 2-4

GOL | 88' Melih'in hatalı pasında topu kontrol eden Lincoln, savunma arkasına sarkan Valencia'ya topu gönderdi. Valencia'nın pasında net bir vuruş yapan Batshuayi, topu ağlara gönderdi, hat-trick yaptı. 2-5

90' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek oyuna girdi, İrfan Can Kahveci kenara geldi.

Süper Lig’in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor’u 5-2 mağlup etti. Liderlik koltuğunda oturan Sarı Lacivertliler puanını 26’ya yükseltirken, Sarı Siyahlılar 8 puanla 18. sırada kaldı.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Ekrem Kan, Erdinç Sezertam

İSTANBULSPOR: Jensen - Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil (Dk. 60 Ebert), Mehremic, Ali Yaşar, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya (Dk. 84 Emir Kaan), Melih Kabasakal, Ethemi, Jetmir Topalli, İbrahim Yılmaz

FENERBAHÇE: Altay - Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski (Dk. 66 Lincoln), Arao, Zajc (Dk. 75 Crespo), Emre Mor (Dk. 66 Osayi), İrfan Can (Dk. 90 İsmail), Pedro (Dk 66 Valencia), Batshuayi

GOLLER: Dk. 18 (P), Dk. 49, Dk 88 Batshuayi, Dk. 36 İrfan Can Kahveci, Dk. 87 Valencia (Fenerbahçe), Dk. 47 ve Dk. 67 Topalli (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Serdar Aziz (Fenerbahçe), Ebert (İstanbulspor)