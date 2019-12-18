(ÖZET) İstanbulspor - Fenerbahçe maç sonucu: 0 - 2

Bu sezon yoluna çift kulvarda devam eden Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçında İstanbulspor deplasmanında 2-0 kazandı ve son 16 turuna yükseldi.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Alper’in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt’ün şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

20. dakikada Ferdi’nin pasında ceza sahası dışında Tolga’nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

39. dakikada sol kanatta topla buluşan Oğuzhan’ın yerden vuruxu direğin yanından auta çıktı.

54. dakikada Tolga’nın sağ çaprazdan yaptığı ortada ceza sahası içinde Zanka’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

62. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Alper’in pasında Tolgay’ın şutu direğin yanından auta çıktı.

70. dakikada Deniz’in sağ taraftan kullandığı köşe atışında kaleye yönelen topu kaleci Umut son anda kornere çeldi.

83. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Deniz’in pasında topla buluşan Tolgay’ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Emre Malok xx, Ali Tuna xx, Mehmet Emin Tuğral xx

İstanbulspor: Umut xx (Yusuf dk. 75 xx), Wellington xx, Zafer xx, Mehmet xx (Muhammet Şahin dk. 78 xx), Süleyman x (Berk dk. 69 xx), Berkay xx, Kağan xx, Oğuzhan xx, Muhammed xx, Yavuzhan xx, Allahyar xx

Yedekler: Muhammed Enes, Cajic, Ali Aytemur, Batın, Diouf, Mustafa, Duhan

Teknik Sorumlu: Tamer Avcı

Fenerbahçe: Harun xx, Murat xx, Zanka xxx, Rami xx, Jailson xx, Tolgay xxx, Tolga xxx, Deniz xx, Ferdi xx, Alper xx, Mevlüt xx

Yedekler: Altay, Isla, Serdar, Dirar, Gustavo, Vedat Muriqi

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Zanka (dk. 54), Tolgay (dk. 83) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Murat Sağlam, Alper, Zanka (Fenerbahçe), Wellington, Süleyman (İstanbulspor)

İki takımın maç kadroları şu şekilde:

İstanbulspor:

Umut Kaya - Wellington Nascimento - Yavuzhan Keleşoğlu - Berkay Görmez - Mehmet Yeşil - Süleyman Selak - Oğuzhan Akgün - Zafer Şensoy - Kağan Miray Bağış - Muhammed Demirci - Allahyar Sayyadmanesh

Yedekler:

Yusuf Aklan - Muhammet Şahin - Ali Aytemur - Tuncer Duhan Aksu - Berk Ali Nizam - Aldin Cajic - Papa Diouf - Muhammed Enes Durmuş - Mustafa Sol

Fenerbahçe:

Harun Tekin - Adil Rami - Tolga Ciğerci - Mathias Zanka - Murat Sağlam - Ferdi Kadıoğlu - Jailson - Tolgay Arslan - Alper Potuk - Deniz Türüç - Mevlüt Erdinç

Yedekler:

Altay Bayındır - Mauricio Isla - Nabil Dirar - Serdar Aziz - Luiz Gustavo - Vedat Muriqi