(ÖZET) İstanbulspor - Beşiktaş maç sonucu: 2-2

Beşiktaş , Süper Lig 'in 7. haftasında İstanbulspor'la Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Geçtiğimiz hafta evinde Başakşehir'e 1-0 kaybederek namağlup unvanı sona eren Kara Kartal'da kırmızı kart cezalısı Valerien Ismael yerine kulübede Adam David Murray görev yaptı. Ankaragücü deplasmanında yaşanan saha olaylarının ardından 1 maç ceza alan Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Josef de Souza, İstanbulspor maçına ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Zorbay Küçük'ün yönettiği karşılaşmaya iyi başlayan Siyah Beyazlılar, Kevin N'Koudou'nun frikik golüyle öne geçti. 26. dakikada Emir Kaan'ın şutunda Ersin Destanoğlu'na çarpan top ağlarla buluşunca ev sahibi eşitliği yakaladı.

39. dakikada sahneye çıkan Wout Weghorst, takımını bir kez daha öne geçirdi. Hollandalı golcü, Beşiktaş formasıyla çıktığı 7 maçta 7 gole katkı sağladı ve çıkışını sürdürdü.

İlk 45 dakika, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererken ikinci yarıda karşılıklı ataklar devam etti. 86. dakikada sahneye çıkan Ali Yaşar, kazanılan serbest vuruşta Ersin Destanoğlu'nu avlayarak skoru belirledi.

Sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılan Kartal, üst üste 2. puan kaybını yaşadı. 14 puana ulaşan Beşiktaş, 3. sırada yer aldı. 3 maçtır kaybetmeyen Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki İstanbulspor ise 5 puanla 15. basamağa yükseldi.

Kara Kartal, milli aranın ardından konuk edeceği Fenerbahçe karşısında galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. İstanbulspor ise 8. haftada Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçta yenilmezlik serisini 4 maça taşımaya çalışacak.

Maçtan dakikalar

GOL | 8' N’koudou’nun ceza yayı içerisinde kaleyi cepheden gören pozisyonda kullandığı serbest vuruşta kaleci Jensen, yerden gelen topu kontrol etmek isterken elinden kaçırınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

12' Masuaku'nun pasında sol çaprazda topla buluşan Gedson Fernandes kontrolü sağlayamadı ve top doğrudan kaleci Jensen'e gitti.

19' Topalli'nin ceza sahası içinde yaptığı aşırtma vuruşta top kaleci Ersin'de kaldı.

GOL | 26' İstanbulspor, beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Topalli, pasını sol kanattan ceza sahasına doğru hareketlenen Emir Kaan’a verdi. Bu oyuncunun kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden çektiği sert şut önce sağ kale direğine ardından da kaleci Ersin’in sırtına çarparak filelere gitti. 1-1

30' Beşiktaş'ta Josef, Melih'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

38' Beşiktaş, çok net bir fırsattan yararlanamadı. Weghorst, İstanbulspor savunmasının uzaklaştırmak istediği hava topunu ceza sahasında önünde buldu. Bu oyucunun kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci ayağıyla yaptığı müdahaleyle golü önledi.

GOL | 39' Çlımlarla ceza sahasına sokulan Masuaku, pasını sol çaprazdaki Gedson’a verdi. Portekizli orta sahanın içeriye çevirdiği topa altıpas önündeki Weghorst, müsait pozisyondaki vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 1-2

44' İbrahim Yılmaz'ın kaleye yakın mesafeden attığı şutta top auta çıktı.

İlk 45 dakika Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

53' Josef’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Salih’in plase vuruşu direğin hemen yanından auta gitti.

GOL | 86' Ceza yayı gerisinden kaleyi cepheden gören pozisyondan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ali Yaşar’ın doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

89' İstanbulspor savunmasından seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Tayfur Bingöl’ün gelişine çektiği sert şutu kaleci Jensen sağına uzanarak kornere çeldi.

Süper Lig’in 7. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Candaş Elbil

İSTANBULSPOR: Jensen - Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil (Dk. 44 Mehremic), Duhan Aksu, Oğuzhan Berber (Dk. 60 Kağan Miray Bağış), Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Ali Yaşar, Topalli (Dk. 60 Owusu), Emir Kaan Gültekin (Dk. 82 Cajic), İbrahim Yılmaz (Dk. 82 Guri)

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Rosier (Dk. 50 Tayfur Bingöl), Tayyip Talha Sanuç (Dk. 50 Welinton), Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, Muleka (Dk. 79 Cenk Tosun), N'Koudou (Dk. 46 Redmond), Weghorst

GOLLER: Dk. 26 Emir Kaan Gültekin, Dk. 86 Ali Yaşar (İstanbulspor) - Dk. 8 N'Koudou, Dk. 39 Weghorst (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Melih Kabasakal (İstanbulspor) - Josef, Wellinton, Redmond (Beşiktaş