(ÖZET) İstanbulspor - Altay maç sonucu: 0-1

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Play-Off etabında ilk finalist belli oldu. Play-Off yarı final ilk maçında evinde İstanbulspor'u 3-2 mağlup eden Altay, rövanş maçında da rakibine şans tanımadı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan ve Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı karşılaşmayı Deniz Kadah'ın 85. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamlayan Altay, final biletini kaptı.

Mustafa Denizli'nin öğrencilerinin finaldeki rakibi, Samsunspor-Altınordu maçının ardından belli olacak. İzmir ekibi, bu sezon 6. kez mücadele ettiği Play-Off'ta 3. kez finalde yer alacak.

Mustafa Denizli geldi, Altay coştu!

Osman Özköylü'nün ayrılığı sonrası takımın başına geçen Altay efsanesi Mustafa Denizli, Siyah Beyazlı ekipte çıktığı 4. maçında 4 galibiyeti aldı. Ligde Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0, Bandırmaspor'u evinde 4-3 mağlup eden İzmir ekibi, Play-Off'ta ise İstanbulspor'u 3-2 ve 1-0'la saf dışı bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

10’uncu dakikada kazanılan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan Altay’da Regattin’in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Paixao’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen’de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

49’uncu dakikada İstanbulspor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Levent’in penaltı noktasına yaptığı ortada Wellington’un kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

56’ncı dakikada Altay tehlikeli geldi. Poko’nun ara pasıyla ceza sahasına doğru hareketlenen Kappel, sağ kanattan ceza sahası içerisine girer girmez pasını ceza sahası çizginin hemen içindeki Paixao’ya çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

GOL | 85’inci dakikada Altay öne geçti. Ziya Alkurt’un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Deniz Kadah topu düzelttikten sonra sağ ayağıyla plase bir vuruş yaparak kalecinin solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

89’uncu dakikada ani gelişen Altay atağında Kappel pasını ceza sahası içerisindeki Deniz’e çevirdi. Bu oyuncunun etkisiz vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Altay, sahadan 1-0 galip ayrılarak adını Play-Off finaline yazdırdı.

Tribünde tanıdık isimler

İstanbulspor - Altay karşılaşmasında birçok tanıdık isim tribünde yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Hacıkerimoğlu ile Hamit Altıntop’un yanı sıra, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay mücadeleyi tribünden takip etti.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam

İSTANBULSPOR: Alperen Uysal- Melih Kabasakal (Dk. 88 Koray Kılınç), Atchom, Wellington, Ali Yaşar, Uygar Mert Zeybek (Dk. 62 Rroca), Onur Ergün, Ethemi (Dk. 62 Ali Dere), Levent Ayçiçek (Dk. 75 Mirkan Aydın), Abazaj, İbrahim Yılmaz

ALTAY: Cihan Topaloğlu- Tolga Ünlü (Dk. 73 Cebrail Karayel), İbrahim Öztürk, Murat Akça, Mehmet Erdem Uğurlu (Dk. 86 Çağlar Birinci), Scuk (Dk. 86 Zeki Yıldırım), Poko, Kappel, Regattin, Erhan Çelenk (Dk. 73 Ziya Alkurt), Paixao (Dk. 76 Deniz Kadah)

GOL: Dk. 85 Deniz Kadah (Altay)

SARI KARTLAR: Onur Ergün, İbrahim Yılmaz, Koray Kılınç (İstanbulspor), Cihan Topaloğlu, Scuk, Regattin (Altay)