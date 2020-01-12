Suudi Arabistan’da King Abdullah Sports City’de oynanan İspanya Süper Kupa Finali’nde Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki derbi heyecanı yaşandı.

Normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren mücadelede uzatma devrelerinde de gol olmadı ve penaltı atışlarına gidildi.

Penaltı vuruşlarında hata yapmayan Real Madrid, rakibini 4-1 ile mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Real Madrid'de Carvajal, Rodrygo, Modric, Sergio Ramos kullandıkları penaltılarda isabet sağlarken Atletico Madrid'de Saul Niguez, Thomas Partey penaltı vuruşlarından yararlanamazken başarılı olan tek isim Trippier oldu.

Real Madrid'de Valverde 115. dakikada mutlak gol pozisyonunda Morata'ya yaptığı faul sonucunda kırmızı kart görmüştü.