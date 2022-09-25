(ÖZET) İspanya - İsviçre maç sonucu: 1-2

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta İspanya, sahasında İsviçre'yi konuk etti. İsviçre deplasmanda rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puana uzanan taraf oldu.

Maça etkili başlayan konuk ekip İsviçre, 21. dakikada Manuel Akanji'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken, İspanya 55. dakikada Jordi Alba ile skora dengeyi getirdi. Bu golden yalnızca 3 dakika sonra İsviçre Breel Embolo ile yeniden öne geçti ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İspanya liderliği kaptırdı

Bu sonuçla birlikte 8 puanda kalan İspanya, grubun diğer maçında Çekya'yı 4-0'la geçen Portekiz'e liderliği kaptırmış oldu. Puanını 6'ya yükselten İsviçre ise 3. sırada yer aldı.



