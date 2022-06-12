(ÖZET) İspanya - Çekya maç sonucu: 2-0

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta İspanya, Çekya'yı konuk etti. Grupta henüz maç kaybetmeyen İspanya, Çekya'yı 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Estadio La Rosaleda'da oynanan ve hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maça etkili başlayan ev sahibi İspanya 24. dakikada Soler'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken 75. dakikada Sarabia topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a getirdi. Maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve İspanya 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte puanını 8 yapan İspanya, grupta ilk sırada yer aldı. Çekya ise 4 puanda kaldı ve 3. sırada yer aldı.



