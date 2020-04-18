(ÖZET) Isloch Minsk - Slavia Mozyr maç sonucu: 2-1

Belarus Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sergei Zhardetski, ülkede yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen devam eden lig maçlarının ertelenmesi için sebep olmadığını söylemişti. Belarus Premier Lig'in 5. hafta mücadelesinde Isloch Minsk, evinde Slavia Mozyr'u konuk etti.

90 dakika ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Isloch Minsk'e 3 puanı getiren golleri 63'te Dmitri Komarovski (P) ve 73'te Nikolai Yanush kaydetti. Konuk ekip Mozyr'un tek saysını ise 77'de Francis Narh kaydetti.

Bu sonucun ardından Minsk, 9 puana yükseldi ve 4. sıraya yerleşti. 7 puanda kalan Slavia Mozyr ise 8. sırada yer aldı.







