(ÖZET) Inter - Viktoria Plzen maç sonucu: 4-0

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Inter, sahasında Viktoria Plzen'i konuk etti. Ev sahibi ekip, rahat bir karşılaşma sonucunda rakibini 4-0 mağlup etti.

Inter'i galibiyete taşıyan goller; 35. dakikada Henrikh Mkhitaryan, 42. ve 66. dakikalarda Edin Dzeko ile 87. dakikada Romelu Lukaku'dan geldi. Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, 71. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Gruptan çıkmayı garantilediler

Gruptaki 5. maçında 3. galibiyetini alan Inter, puanını 10 yaparak rakiplerinden 4 puanlı Barcelona'nın 2 maçı kalmış olsa da gruptan çıkmayı garantiledi.

Barcelona, UEFA Avrupa Ligi'nde

Gruptaki 5. maçlar kapsamında sahasında Bayern Münih'i konuk edecek Barcelona, kalan son 2 maçını kazansa da Inter'e karşı ikili averajda geride olduğundan gruptan çıkamayacak. Gruptan çıkma şansını yitiren Barcelona, geçtiğimiz sezon olduğu gibi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.