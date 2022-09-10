(ÖZET) Inter - Torino maç sonucu: 1-0
İtalya Serie A'nın 6. hafta mücadelesinde Inter, Torino'yla karşı karşıya geldi. Inter Brozovic'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Torino forması giyen Emirhan İlkhan 69. dakikada oyuna dahil olurken Inter'de Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 77 dakika sahada kaldı.
İtalya Serie A'nın 6. hafta mücadelesinde Inter, Torino'yla karşı karşıya geldi. Inter Brozovic'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ekipler devereye 0-0'lık eşitlikle girdi. Maçın son bölümünde 89. dakikada sahneye çıkan Brozovic fileleri havalandırarak takımına 3 puanı getirdi.
Torino forması giyen Emirhan İlkhan 69. dakikada oyuna dahil olurken Inter'de Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 77 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Inter puanını 12'ye yükseltirken, Torino ise 10 puanda kaldı.