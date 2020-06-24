(ÖZET) Inter - Sassuolo maç sonucu: 3-3

İtalya Serie A'da Inter kendi evinde Giuseppe Meazza'da Sassuolo'yu ağırladı.

Maçın 4. dakikasında Francesco Caputo Sassuolo'yu 1-0 öne geçirdi. 41'de Lukaku Inter adına penaltıdan skoru 1-1 yaptı. 45'te Inter Cristiano Biraghi ile 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda 81'de Domenico Berardi penaltıdan skora tekrar dengeyi getirdi; 2-2. 86'da Borja Valero Inter'i 3-2 öne geçirirlen Giangiacomo Magnani 89'da skora yeniden beraberliği yazdı.

Son 10 dakikasında 3 golün olduğu ve tam 6 golün atıldığı bu maçın ardından Inter 58, Sassuolo ise 33 puana yükseldi.

İki takımın kadroları:

Inter:

Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Moses, Gagliardini, Borja Valero, Biraghi; Eriksen; R Lukaku, Alexis Sanchez

Yedekler:

Padelli, Godin, De Vrij, Lautaro Martinez, Young, Asamoah, Barella, Esposito, Pirola, Agoume, D’Ambrosio, Candreva

Sassuolo:

Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo

Yedekler:

Pegolo, Russo, Defrel, Peluso, Raspadori, Traore, Haraslin, Magnani, Piccinini, Bourabia, Locatelli, Kyriakopoulos