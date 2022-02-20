(ÖZET) Inter - Sassuolo maç sonucu: 0-2

İtalya Serie A'nın 26. hafta mücadelesinde Mert Müldür'ün ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Sassuolo, Hakan Çalhanoğlu'lu Inter'e konuk oldu. Sassuolo sahadan 2-0'lık galibiyet ile ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Maça hızlı başlayan konuk ekip Sassuolo, 8. dakikada Raspadori'nin golüyle 1-0 öne geçti. 26. dakikada Scamacca ise farkı 2'ye çıkaran golü ağlara gönderdi. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı.

Sassuolo'da forma giyen Milli futbolculardan Mert Müldür 90 dakika sahadfa kalırken, Kaan Ayhan ikinci yarıda yerini Ruan'a bıraktı. Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu ise, ilk 11'de başladığı mücadelede 78 dakika oyunda kaldı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 3 maça çıkan Inter, 54 puanda kalırken, 4 maç aradan sonra kazanmayı başaran Sassuolo ise puanını 33'e yükseltti.



