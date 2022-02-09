(ÖZET) İnter-Roma maç sonucu: 2-0

İtalya Kupası Çeyrek Finali dev bir maça sahne oldu. Serie A'nın lideri İnter, Avrupa potasına girmeyi hedefleyen Roma'yı konuk etti. Mavi-Siyahlılar zorlu karşılaşmayı 2-0 kazandı.

İnter maça adeta 1-0 önde başladı. Henüz 2. dakikada Boşnak yıldız Edin Dzeko ağları sarstı, Mavi-Siyahlılar öne geçti. İlk yarı karşılıklı ataklarla geçse de başka gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 1-0'lık skorla gitti. İkinci devrede de tempo yüksekti.

İnter farkı açmak, Roma beraberliği yakalamak için rakip kaleye bastırdı ancak golü ev sahibi ekip buldu. 68'de Alexis Sanchez fileleri havalandırdı ve farkı 2'ye çıkarttı. Bu dakikanın ardından başka gol olmayınca İnter sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

İnter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu zorlu mücadelede 85. dakikada oyuna girdi.