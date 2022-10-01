(ÖZET) Inter-Roma maç sonucu: 1-2

İtalya Serie A'da haftanın maçında Inter sahasında Roma'yı konuk etti. Milli ara dönüşündeki dev maçta milli futbolcularımız Hakan Çalhanoğlu Inter'de, Zeki Çelik de Roma'da mücadeleye ilk 11'de başladı.

Dybala'dan yanıt gecikmedi

30'da eşitliği Federico Dimarco bozdu, Lacivert-Siyahlılar 1-0 öne geçti. Roma'nın bu gole yanıtı gecikmedi, 39'da Arjantinli yıldız Paulo Dybala sahneye çıktı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

Inter bastırdı, Roma attı

Ev sahibi avantajını kullanarak ikinci devrede Inter daha üstün oynasa da golü bulan ekip Jose Mourinho'nun öğrencileri oldu. 75'te Chris Smalling fileleri havalandırdı ve Sarı-Kırmızılılar'ı 2-1 öne geçirdi. Bu dakikanın ardından Inter oyunu rakip sahaya yıktı fakat aradığı golü bir türlü bulamadı. Mücadeleyi Roma deplasmanda 2-1 kazandı.

Hakan 77, Zeki 90 dakika...

Dev maçta Hakan Çalhanoğlu 77 dakika, Zeki Çelik ise 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Roma puanını 16 yaptı, Inter ise 12 puanda kaldı.







