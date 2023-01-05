ÖZET | Inter-Napoli maç sonucu: 1-0

Serie A'da Inter, Giuseppe Meazza'da ligin yenilgisiz lideri Napoli'yi konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarının 56. dakikasında Edin Dzeko sahneye çıktı ve Inter'e 3 puanı getiren golü attı.

Napoli bu sezon ilk kez

Ligde oynadığı 15 karşılaşmada da yenilgi yüzü gülmeyen lider Napoli, İnter deplasmanında bu sezon ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Napoli'de Kim-Min jae maça 11'de başlarken 88. dakikada sarı kart gördü, Eljif Elmas ise 76. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın yerine oyuna dahil oldu. Inter'de ise milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi.

Bu skorun ardından Inter puanını 33'e yükseltirken Napoli 41 puanla liderliğini sürdürdü. Inter önümüzdeki hafta Monza deplasmanına gidecek, Napoli ise Sampdoria'nın konuğu olacak.