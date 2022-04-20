(ÖZET) İnter-Milan maç sonucu: 3-0

İtalya Kupası yarı finali Milano derbisine sahne oldu. Golsüz geçen ilk maçın rövanşında İnter, Milan karşısında adeta şov yaptı.

Lacivert-Siyahlılar maça golle başladı. 4'te Arjantinli golcü Lautaro Martinez sahneye çıktı ve İnter'i derbide 1-0 öne geçirdi. Martinez 40'da Milan savunmasını bir kez daha aşmayı başardı ve farkı ikiye çıkararak ilk devrenin sonucunu belirledi: 2-0.

İkinci devrede riskleri alan Milan, İnter kalesine yüklense de Lacivert-Siyahlılar iyi savunmayla kalesini gole kapattı. Birçok pozisyonun yaratıldığı maçta İnterli Robin Gosens fişi çeken golü attı ve maçın skorunu tayin etti: 3-0.

Golsüz ilk ayağın rövanşında ezeli rakibini 3-0'la geçen İnter final biletini kaptı. İnter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da 73 dakika oyunda kaldı, yerini Arturo Vidal'e bıraktı.

İnter'in rakibi 20 Nisan'da (bugün) oynanacak Juventus-Fiorentina karşılaşmasının ardından belli olacak. İlk maçı Juve deplasmanda 1-0 kazanmıştı.