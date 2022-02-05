(ÖZET) Inter - Milan maç sonucu: 1-2

İtalya Serie A'da Milano derbisini heyecanı yaşandı. 23. hafta maçında zirveyi çok yakından ilgilendiren maçta Inter ile Milan kozlarını paylaştı. Milan 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 2-1'lik galibiyet ile ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Inter, Ivan Perisic'in golüyle 1-0 öne geçerken, golün asistini Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu kaydetti. İlk yarı Inter'in 1-0'lık üstünlüğü ile geçilirken, Milan'da sahneye Olivier Giroud çıktı. Fransız golcü, 75. ve 78. dakikalarda art arda bulduğu gollerle takımına 3 puanı kazandırdı. Milan'da Theo Hernandez 90+5. dakikada kırmızı kart gördü.

Karşılaşmada 1 asistle oynayan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 73 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Inter, 53 puanda kalırken, Milan ise 52 puana yükseldi ve zirve takibini sürdürdü.

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Inter - Milan ilk 11'ler...

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Hakan, Perisic, Dzeko, Lautaro

Milan: Maignan, Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez, Bennacer, Tonali, Saelemaekers, Kessie, Leao, Giroud