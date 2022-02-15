(ÖZET) İnter-Liverpool maç sonucu: 0-2

Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı nefes kesti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya'da sahasında Liverpool'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti ancak iki takım da dengeyi bir türlü bozamadı.

İkinci devre ise daha heyecanlı geçti. İnter taraftarının da desteğiyle rövanş öncesinde avantajı kapmak için oyunu rakip sahaya yıktı. Fakat Lacivert-Siyahlılar bir türlü aradığı golü bulamadı. 75. dakikada Robertson'ın kornerinde ön direkte kafayı vuran Firmino eşitliği bozdu. Bu golle demoralize olan Çizme temsilcisi, 83'te Mohammed Salah'ın sahneye çıkmasıyla yıkıldı.

Kırmızılar, San Siro'dan 2-0'lık galibiyetle ayrılıp, 8 Mart'taki rövanş öncesinde avantajı kaptı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da İnter'de 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan günün diğer maçında Avusturya ekibi Salzburg sahasında Alman devi Bayern Münih'le 1-1 berabere kaldı.





MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Szymon Marciniak ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

5' Martinez rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şutunu çekti ancak top dışarı çıkıyor.

9' Uzaklardan Thiago vurdu, ancak top çerçeveyi bulmadı.

14' Ceza sahası içinde topla buluşan Mane, penaltı noktası üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarda.

16' Milli futbolcumuzHakan Çalhanoğlu altıpas üzerinden şansını denedi ancak aut.

40' Skriniar ceza sahası içinde topu aldı, vurdu ancak isabetsiz.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

48' Ceza yayı üzerinden Marcelo Brozovic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

67' Ceza sahasının sol çaprazından Luis Diaz şansını denedi ancak etkisiz bir şut.

GOL

75' Sağ kanattan Andy Robertson korneri kullandı, ön direkte Firmino kafayı uzak direğe doğru vurdu ve Liverpool, San Siro'da 1-0 öne geçti.

GOL

83' Orta sahadan ceza alanına şişirilen topu Van Dijk kafayla indirdi, Salah penaltı noktasının hemen gerisinden düzgün vurdu ve farkı 2'ye çıkarttı.

90' Maçın sonuna +3 ekleniyor

..Ve karşılaşma bitti, Liverpool 2-0'lık skorla İngiltere'ye dönüyor.

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Inter - Liverpool 11'ler:

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Vidal, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Perisic, Dzeko, Lautaro.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Konate, Robertson, Fabinho, Thiago, Elliott, Salah, Mane, Jota.







