(ÖZET) Inter - Empoli maç sonucu: 4-2

Serie A'da Milan ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Inter, 36. hafta maçında Empoli'yi konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan maça iyi başlayan konuk ekip, 5'te Andrea Pinamonti ile öne geçti, 28'de Kristjan Asllani ile farkı 2'ye çıkardı.

Şok bir başlangıç yapan Inter, 40'da Simone Romagnoli'nin kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi. Empoli kalesini abluka altına alan Simone Inzaghi'nin öğrencileri, 45'te Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Lautaro Martinez ile goldü buldu ve ilk yarı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Baskısını ikinci yarıda da sürdüren Milano ekibinde Martinez bir kez daha sahneye çıktı, 64'te attığı golle takımını öne geçirdi. Şampiyonluk yolunda hayati önem taşıyan maçta sonucu belirleyen gol 90'da Alexis Sanchez'ten geldi ve müsabaka ev sahibinin 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu galibiyetin ardından 78 puana yükselen Inter, maç fazlasıyla Milan'ın 1 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu. Empoli ise 37 puanla 14. sırada kaldı.

Milan, 8 Mayıs Pazar günü Hellas Verona deplasmanına çıkacak ve kalan 2 haftaya hangi Milano devinin lider gireceği belli olacak. Inter, Cagliari ve Sampdoria, Milan ise Atalanta ve Sassuolo maçlarıyla sezonu tamamlayacak.