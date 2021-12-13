(ÖZET) Inter - Cagliari maç sonucu: 4-0

Serie A'nın 17. hafta mücadelesinde Inter sahasında Cagliari'yi konuk etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol ve 1 asist ile yıldızlaştığı maçta Inter sahadan 4-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri, 29. ve 68. dakikalarda Lautaro Martinez, 50. dakikada Alexis Sanchez ve 66. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu, golünün yanı sıra takımının ilk golünün asistini de yaptı. Lautaro Martinez, 44. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 5. galibiyetine uzanan Inter, puanını 40'a çıkardı ve Serie A'da liderliğe yükseldi.

Kasım ayının futbolcusu seçildi

İtalya Serie A'da Kasım ayının futbolcusu seçilen Hakan Çalhanoğlu, bu sezon ligde çıktığı 15 maçta 6 gol ve 6 assitlik performans göstermiş durumda.





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