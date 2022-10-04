(ÖZET) Inter-Barcelona maç sonucu: 1-0

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 3 puanla üçüncü Hakan Çalhanoğlu'lu Inter, averajla önünde olan ikinci sıradaki İspanyol devi Barcelona'yı, İtalya'da ağırladı. La Liga'da 2020 Ekim ayından sonra ilk kez ligde liderliği ele geçiren Barça, moralli şekilde Milano'ya gelmişti. Ancak 'Ölüm Grubu' olarak lanse edilen C Grubu'nda Barça'yı yıkan isim milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu oldu.

Bayern Münih 5 attı

19.45 seansında Alman devi Bayern Münih, Viktoria Plzen'i 5-0'la geçti, gözler de grubun diğer maçına çevrildi. Gecenin sonucu en merak edilen kapışmasında İtalyan ekibi, Barcelona'yı 45+2'de Hakan Çalhanoğlu'nun attığı tek golle 1-0 devirdi.

Barça 3 puanla 3.

Bu sonuçla Inter puanını 6'ya yükseltip, 9 puanlı Bayern'in ardından 2. sıraya yerleşti. Barça ise 3 puanla 3. sırada kaldı. Plzen'in ise zorlu grupta henüz puanı bulunmuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Slavko Vincic ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

7' Hakan Çalhanoğlu en iyi bildiği işi yaptı, uzaklardan çok sert vurdu, kaleci Stegen zorlukla topu kornere çeldi.

GOL1

45+2' Hakan Çalhanoğlu ceza sahası dışından yerden harika vurdu, Ter Stegen bu kez çaresiz... Milli yıldızımın attığı golle Inter dev maçta 1-0 öne geçti.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL İPTAL!

Dembele sağ kanattan rakibini karşısına alıp son çizgiye indi, ortasını yaptı, Handanovic'i geçen topta karambolde Pedri topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında Fati'nin Pedri'den evvel topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

90' Maçın sonuna +8 ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi, 3 puan Inter'in...

Inter-Barcelona 11'ler:

Inter: Handanovic, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani, Hakan, Dimarco, Martinez, Dzeko

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Christensen, Garcia, Alba, Kessie, Busquets, Pedri, Dembele, Raphinha, Lewandowski