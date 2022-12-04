2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı sürüyor. Günün son maçında İngiltere, Senegal ile karşı karşıya geldi. İngilizler, mücadeleden 3-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

Senegal'i geçen İngiltere'nin 10 Aralık'ta oynanacak çeyrek finaldeki rakibi, günün ilk maçında Polonya'yı saf dışı bırakan Fransa olacak.





İngiltere'yi Senegal karşısında galibiyete taşıyan goller; 39. dakikada Jordan Henderson, 45+3. dakikada Harry Kane ve 57. dakikada Bukayo Saka'dan geldi. Henderson'ın golünde asisti yapan Jude Bellingham ve Kane ile Saka'nın gollerinde asistleri yapan Phil Foden, etkili performansları ile dikkat çektiler.

Maçtan dakikalar

4. dakikada İngiltere'nin orta sahada kaybettiği top sonrası Pathe Ciss'in pasıyla savunma arkasına hareketlenen Boulaye Dia, kontrol sonrası ceza sahasına girerken John Stones ve Harry Maguire'dan kurtulmak istedi ama Maguire'ın müdahalesi ile top kaleci Jordan Pickford'da kaldı.

21. dakikada İngiltere'nin sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte topa yükselen John Stones'un omuzuyla yaptığı vuruş auta gitti.

Senegal için büyük şans!

22. dakikada Harry Maguire'ın çıkarken yaptığı pas hatası sonrası sağ kanatta topla buluşan Krepin Diatta'nın ortasına ceza sahası içindeki Boulaye Dia'nın vuruşu John Stones'a çarpıp Ismaila Sarr'ın önünde kaldı ve Sarr'ın altı pas içinde Jordan Pickford'dan önce yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

Senegal yine gole yaklaştı!

31. dakikada sol kanatta topla buluşan Ismaila Sarr'ın içeri kat edip ceza sahası içi sol çaprazda Boulaye Dia'ya pası sonrası Dia'nın çaprazdan yaptığı sert vuruşu Jordan Pickford çıkardı.

İlk isabetli şutta golü buldu!

GOL | 38. dakikada Harry Kane'in ara pasına hareketlenen Jude Bellingham'ın içeri çevirdiği topta Jordan Henderson'ın vuruşu ağlara gitti ve İngiltere, maçtaki ilk isabetli şutunda golü buldu: 1-0.

41. dakikada Bukayo Saka'nın sağ kanattan ortasına Harry Kane'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

43. dakikada Kalidou Koulibaly'nin hatalı pasında orta sahada topu kazanan İngiltere, hızlı gelirken sol kanatta Luke Shaw, istediğini yapamadı ve çizgiden çevirmeye çalıştığı top Edouard Mendy'ye çarparak kornere gitti.

İlk golünü attı!

GOL | 45+3. dakikada hücumdaki Senegal'de Pathe Ciss'in kontrolü iyi olmadı ve topu kazanan Jude Bellingham, rakibinden sıyrılarak sol kanattaki Phil Foden'ı gördü. Foden, tekte topu sağındaki Harry Kane'e bırakırken Kane, ceza sahasına girerek yaptığı vuruşla 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atıp farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İlk yarı İngiltere'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada Harry Kane'in ceza sahası dışından şutunda yön değiştiren topu kaleci Edouard Mendy, zorlanarak iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

Foden'dan çok iyi servis!

GOL | 57. dakikada sol kanatta topla buluşan Phil Foden, rakibinden sıyrılarak ceza sahası içine topu çevirdi ve ceza sahası içindeki Bukayo Sakat, İngiltere'nin 3. golünü attı: 3-0.

Famara Diedhiou oyunda

72. dakikada Senegal'de Boulaye Dia'nın yerine Alanyasporlu Famara Diedhiou oyuna dahil oldu.

74. dakikada kullanılan serbest vuruşta Pape Sarr'ın şutu, yan ağlarda kaldı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve İngiltere, karşılaşmadan 3-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

-

İki takımın maça başladıkları ilk 11'ler

İngiltere: Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Declan Rice, Jordan Henderson, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Phil Foden, Harry Kane

Yedekler: Nick Pope, Aaron Ramsdale, Jack Grealish, Marcus Rashford, Kieran Trippier, Kalvin Phillips, Eric Dier, Conor Coady, Trent Alexander-Arnold, Mason Mount, Callum Wilson, James Maddison, Conor Gallagher

Senegal: Edouard Mendy, Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismail Jakobs, Nampalys Mendy, Pathe Ciss, Krepin Diatta, Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr, Boulaye Dia

Yedekler: Seny Dieng, Alfred Gomis, Formose Mendy, Pape Cisse, Moussa Ndiaye, Fode Ballo-Toure, Pape Gueye, Loum N'Diaye, Pape Matar Sarr, Moustapha Name, Bamba Dieng, Famara Diedhiou, Nicolas Jackson