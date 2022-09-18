İngiltere Premier Lig'de 8. hafta karşılaşmasında son haftayı lider olarak tamamlayan Arsenal, deplasmanda Brendford'a konuk oldu. Manchester City ve Tottenham'ın kazanması sonrasında 3. sıraya gerileyen Topçular, bu maçı kazanarak yeniden liderlik koltuğuna oturmak istedi. Brendford da zorlu Arsenal karşısında kazanarak üst sıralara tırmanmanın hedefiyle maça çıktı.

Mikel Arteta'nın ekibi maça etkili başladı. Dakikalar 17'yi gösterdiğinde Bukayo Saka'nın asistiyle William Saliba'nın golüyle Arsenal 1-0 öne geçti.

Topçular 28. dakikada Gabriel Jesus ile durumu 2-0'a getirdi. Granit Xhaka'nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Jesus savunmanın arkasından yükselerek kafa vuruşunu yaptı, kaleye giden topu David Raya Martin çıkarmak istedi ancak top filelerle buluştu. Gabriel Jesus golden sonra dansını yaptı.

Bu skor aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirledi.

İkinci yarıya Arsenal golle başladı. Dakikalar 49'u gösterdiğinde Topçular'ın yeni transferi Fabio Vieira, yaklaşık 30 metre mesafeden şutunu çıkardı, direğe çarpan top filelerle buluştu: 0-3

Maçın geriye kalan dakikalarında da Arsenal atakları yaşandı. Topçular rakip kalede tehlike yarattı ancak bir türlü farkı artıracak golü bulamadı.

Arsenal'da 90+2. dakikada oyuna dahil olan 15 yaş 181 günlük Ethan Nwaneri, Premier League tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu.

Mücadelenin 90 dakikası Arsenal'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Topçular, bu galibiyetle puanını 18 çıkararak yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

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