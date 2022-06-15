(ÖZET) İngiltere-Macaristan maç sonucu: 0-4

Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta sürpriz gecesi... Almanya, son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı 5-2 devirirken, Macaristan da son Avrupa Şampiyonası finalisti İngiltere'ye gol oldu yağdı!

İngiltere'de Molineux Ground Stadı'nda oynanan karşılaşmada Macaristan 16. dakikada Roland Sallai'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıdan başka gol sesi çıkmayınca ikinci devrede İngilizler oyuna biraz daha ağırlığını koydu fakat bir türlü aradığı golü bulamadı.

70'ten sonra ise İngiltere dağıldı! Sallai 70'te kendisinin ve ülkesinin 2. golünü kaydetti. 80'de Zsolt Nagy sahneye çıktı, 89'da ise Daniel Gazdag maçın skorunu belirledi: 0-4.

Fenerbahçeli Atilla Szalai, Macaristan'da 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Macaristan, İngiltere'ye 1928'den sonra evinde 4 farklı yenilgiyi tattıran ilk takım oldu ve İtalya, İngiltere, Almanya gibi devlerin olduğu 3. Grup'ta 7 puanla ilk sıraya yerleşti. İngilizler ise 4. maçlar sonunda henüz galibiyetle tanışamadı ve 2 puanla son sırada kaldı.







