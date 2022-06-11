(ÖZET) İngiltere - İtalya maç sonucu: 0-0

Uluslar Ligi A Ligi Grup 3'te devlerin kapışması yaşandı ve İngiltere, geçen yaz EURO 2020'nin finalinde şampiyonluğu kaptırdığı İtalya'yı sahasında konuk etti. Bu kez mücadele Wembley'de değil, Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın maçlarını oynadığı Molineux Stadı'nda oynandı. Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yönettiği 90 dakikada eşitlik bozulmadı ve müsabaka 0-0 sona erdi.

Grubun diğer karşılaşmasında Macaristan ile Almanya karşılaşırken mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 3. maçlar sonunda 5 puanlı İtalya liderliğini sürdürdü. 4. puanlı Macaristan 2. sırada yer alırken, 3 puanlı Almanya 3., 2 puanlı İngiltere ise 2. sırada 3. haftaya nokta koydu.







