ÖZET | İngiltere-İran maç sonucu: 6-2

FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İngiltere, İran'ı 6-2'lik skorla mağlup ederek kupaya 3 puanla başladı. Khalifa Stadyumu'nda, Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Raphael Claus'un yönettiği mücadelede İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri; 35. dakikada Jude Bellingham, 43. ve 62. dakikalarda Bukayo Saka, 45+1. dakikada Raheem Sterling, 71. dakikada Marcus Rashford ve 90. dakikada Jack Grealish kaydetti.

İran'ın gollerini ise 65. ve 90+13. (P) dakikada Mehdi Taremi attı. Kupaya 3 puanla başlayan İngiltere, ikinci maçını 25 Kasım tarihinde ABD ile oynayacak. İran ise aynı tarihte Galler ile karşılaşacak.

Öte yandan İran Milli Takımı'nda forma giyen Kayserisporlu Ali Karimi ile Majid Hosseini ilk 11'de görev aldı. Ali Karimi karşılaşmanın 46'ncı dakikasında yerini Saeid Ezatolahi'ye bırakırken, Majid Hosseini mücadelenin tamamında forma giydi.

Maçtan önemli dakikalar

7.dakikada sol kanattan etkili gelen İngiltere'de Harry Kane'nin ortasına uzak kale direğinde Maguire topa vurdu ancak yan ağlarda kaldı.

20.dakikada İran kalecisi Beiranvand, takım arkadaşıyla yaşadığı çarpışmanın ardından yapılan tedaviye rağmen oyuna devam edemedi ve yerine Hossein Hosseini oyuna dahil oldu.

İngiltere'nin Katar'daki antrenman anları

30. dakikada sağ kanattan gelen İngiltere'de Bukayo Saka'nın yerden ortasında ceza sahasında bulunan Mount'un şutu az farkla dışarı gitti.

GOL | 35. dakikada İngiltere, genç yıldızı Bellingham ile 1-0 öne geçti. Luke Shaw'ın sol kanattan yaptırdığı bindirmenin ardından topla buluşan deneyimli oyuncu bekletmeden orta yaptı, 19 yaşındaki Bellingham kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0

GOL | 43. dakikada gelişen İngiltere atağında sağa kanattan yapılan ortayı arka direkte pozisyon alan Magiure Bukayo Saka'nın önüne indirdi, genç futbolcunun düzgün vuruşuyla skor 2-0 oldu.

GOL | 45. dakikada Jude Bellingham topu İran ceza sahasına kadar taşıdı ve sağ kanattaki Kane'e pasını verdi. Kane'den ceza sahası içine hareketlenen Sterling'e güzel bir pas geldi ve İngiliz futbolcu skoru 3-0 yaptı.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı İngiltere'nin vuruşuyla başladı.

GOL | 62. dakikada Saka maçtaki gol sayısını ikiye çıkardı. İran kalecisi topu uzaklaştırmak istedi ama Shaw kafayla topu ileriye gönderdi. Topu kapan Sterling'in güzel pasında Bukayo Saka ceza sahasına girerken sağ çaprazdan şutunu attı ve skoru 4-0'a getirdi.

GOL | 65. dakikada İran farkı üçe indirdi. Kullanılan taç atışı sonrasında ceza sahasına gönderilen topu takip eden Mehdi Taremi meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skor 4-1 oldu.

GOL | 71. dakikada İngiltere'de oyuna henüz giren Rashford, sakoru 5-1'e getirdi. Harry Kane'nin getirdiği topta ceza sahasının içinde boş durumda bulunan Rashford, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve farkı yeniden dörde çıkardı.

GOL | 89. dakikada İngiltere durmak bilmiyor! Oyuna sonradan giren iki futbolcu gole etki etti. Orta sahadan hızlı çıkan İngiltere'de sağ kanatta topu alan Wilson, ceza sahasında boş olan Jack Grealish'i gördü ve skor 6-1 oldu.

GOL | 90+10 Stones'un ceza sahasındaki hareketi sonrası VAR kararı ile İran penaltı kazandı. Topun başına geçen Taremi skoru 6-2

Bu skorun ardından maçta başka gol olmadı ve İngiltere sahadan 6-1 galip ayrıldı. İngiltere puanını 3 yaparken İran 0 puanda kaldı. İngiltere bir sonraki maçını 25 Kasım'da ABD ile yapacak, İran ise aynı tarihte Galler ile oynayacak.

Stat: Khalifa International

Hakemler: Raphael Claus xx, Rodrigo Correa xz, Danilo Ricardo xx

İngiltere: Pickford xx, Trippier xx, J. Stones xx, H. Magurie xx (E. Dier dk. 70 x), L. Shaw xx, Bellingham xx, D. Rice xx, B. Saka xxx (M. Rashford dk. 70 xx) M. Mount xx (P.Foden dk. 70 x), R. Sterling xxx (J. Grealish dk. 70 x), H. Kane xxx (C. Wilson dk. 76 x)

Yedekler: N. Pope, A. Ramsdale, K. Walker, C. Coady, T. Alexander-Arnold, B. White, J. Henderson, K. Phillips, J. Maddison, C. Gallagher

Teknik Direktör: Gareth Southgate

İran: A. Beiranvand x (H. Hosseini dk. 20 x), S. Moharrami x, M. Pouraliganji x, R. Cheshmi x (H. Kanani dk .46 x), M. Hosseini x, M. Mohammadi x, A. Noorollahi x (Sardar Azmoun dk. 77 xx), A. Karimi x (Ezatolahi dk. 46 x), E. Hajisafi x, A. Jahanbakhsh x (A. Gholizadeh dk.46 x), M. Taremi xxx

Yedekler: P. Niazmand, A. Abedzadeh, S. Khalilzadeh, R. Rezaeian, A. Jalali, V. Amiri, M. Torabi, K. Ansarifard, S. Ghoddos

Teknik Direktör: Carlos Manuel Brito Leal Queirz

Goller: Bellingham (dk.35), Saka (dk. 43 ve 62), Sterling (dk. 45+1), Rashford (dk. 71), Grealish (dk. 90) (İngiltere), Mehdi Taremi (dk. 65 ve 90+13 pen.) (İran)

Sarı kartlar: A. Jahanbakhsh, Pouraliganji (İran)









MAÇ ÖNCESİ SKANDAL!

Dünya Kupası'nın ikinci maçı olan İngiltere - İran karşılaşması öncesi skandal bir olay yaşandı. Mücadeleyi tribünden izlemek üzere bilet alan taraftarlar kapıda kaldı.

Mücadele öncesi stadyum kapılarında sorunlar yaşandı. Taraftarlar Khalifa Ulusal Stadyumu'na giriş yapamadı. Stadyum kapılarında yaşanan sorunlardan dolayı birçok futbolsever turnikelerde yaşanan sıkıntılardan dolayı kapıda kaldı.

MAÇ GEÇ BAŞLASIN TALEBİ

Stadyuma giriş yapamayan ve stadyum dışında sıra bekleyen taraftarlar, mücadelenin geç başlaması için talepte bulundu. Talep kabul edildi.

FIFA'DAN AÇIKLAMA

Dünya Kupası'nın organizatörü FIFA, resmi sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bazı seyirciler şu anda FIFA Biletleme uygulaması üzerinden biletlerine erişimde sorun yaşıyor. FIFA sorunu çözmek için çalışıyor. Bu arada, mobil biletlerine erişemeyen taraftarlar, daha fazla talimat ve bilet uygulamasına kaydolmak için kullandıkları e-posta hesaplarını kontrol etmelidir. Taraftarların e-posta hesaplarına erişememeleri durumunda, stadyumun Bilet Çözüm Noktası'nda destek verebilecektir. Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışırken hayranlarımıza anlayışları için teşekkür ediyoruz."

FIFA'NIN YASAKLADIĞI ONELOVE PAZUBANDINI TAKTI

İngiltere Kadın Milli Futbol Takımı'nın eski savunmacısı Alex Scott, BBC için İngiltere-İran maçı öncesi yaptığı yayında OneLove pazubandını taktı.

İngiltere Kaptanı Harry Kane, yedi futbol federasyonunun yaptığı ortak açıklamada "oyuncuları ceza alacak konuma sokmak istemediklerini" söylemesinin ardından pazubandı takmadı. Kane ve Galler Milli Takımı'nın Kapanı Gareth Bale, daha önce maçlarda bu pazubandı takacaklarını söylemişti. Kane bunun yerine FIFA'nın Ayrımcılığa Hayır pazubandını taktı.







