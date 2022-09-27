(ÖZET) İngiltere - Almanya maç sonucu: 3-3

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta son dönemde istediği sonuçları almakta zorlanan ve B Ligi'ne düşmesi önceden kesinleşen İngiltere sahasında Almanya'yı konuk etti. 2-0 geriye düştüğü maçta İngiltere, 3-2 öne geçmesine rağmen Almanya'nın golüne engel olamadı. İki ekip 3-3'lük beraberlik ile sahadan ayrıldı.

Wembley'de oynana maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçerken, 2. yarıda tamamen farklı bir futbol vardı. Almanya 52. dakikada İlkay Gündoğan'ın penaltıdan kaydettiği gol ile öne geçmeyi başardı. 67. dakikada sahneye çıkan Kai Havertz ise farkı 2'ye yükseltti.

İngiltere geri döndü, Almanya pes etmedi

2-0 geriye düşmesine rağmen maçı bırakmayan İngiltere 71. dakikada Luke Shaw ve 75. dakikada Mason Mount'un golleri ile skora dengeyi getirdi. 83. dakikada ise Harry Kane penaltıdan kaydettiği gol ile İngilizleri öne taşıdı. Şok bir şekilde geriye düşen Almanya pes etmedi ve 87. dakikada Kai Havertz ile 1 puanı kurtardı.

İngiltere galibiyet alamadı

Bu sonuçla birlikte daha önce B Ligi'ne düşmesi kesinleşen İngiltere, grubunu galibiyetsiz bir şekilde 3 puanla tamamladı. Yalnızca 1 galibiyeti bulunan Almanya ise beklentilerin altında kalarak 7 puanla 3. sırada yer aldı.



